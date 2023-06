Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (22.06.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom: Eine heiße Wette! - Aktienanalyse2022 ist für Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) durchwachsen verlaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz um 6,5 Prozent auf 553,4 Mio. Euro geklettert sei, sei das operative Ergebnis (EBIT) um 31,1 Prozent auf 7,6 Mio. Euro zurückgegangen. Ursache seien vor allem steigende Kosten bei Komponenten, inflationsbedingt bei Löhnen und Gehältern sowie eine negative Margenanpassung in bestehenden Kundenprojekten gewesen. Die in den vergangenen Jahren restrukturierte und reduzierte Kostenbasis habe dies nicht ausgleichen könnwn. "Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr sehr erfreuliche Projekterfolge erzielt. Die Neuprojekte bestätigen auch zunehmend unsere Strategie 2027. Allerdings haben mehrere Faktoren und Einmaleffekte dazu geführt, dass das EBIT deutlich unter unseren Erwartungen liegt", so CEO Georg Kapsch. "Die Maßnahmen, die wir für unsere Profitabilität und kommendes Wachstum umgesetzt haben, ermöglichten ein positives EBIT. Wir sehen uns daher unverändert auf dem richtigen Weg."Für 2023 erwarte der Mautanbieter ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine leichte Verbesserung des EBIT. Das Problem der Verschuldung wolle Kapsch TrafficCom durch eine Vereinbarung mit den wesentlichen Finanzpartnern zur Restrukturierung der Finanzierungen erreichen. Zudem habe das Unternehmen noch ein Ass im Ärmel: Nach der gescheiterten Pkw-Maut in Deutschland würden die Österreicher gemeinsam mit CTS EVENTIM Schadenersatz vom Bund fordern. Dazu habe ein Schiedsgericht im März 2022 entschieden, dass der Anspruch grundsätzlich berechtigt sei. Jetzt gehe es also "nur noch" um die Höhe.Die beiden gleichberechtigten Partner würden 560 Mio. Euro fordern - ein vor allem für Kapsch nicht unerheblicher Betrag angesichts des Börsenwerts von gerade mal rund 150 Mio. Euro. Inzwischen gebe es Hinweise darauf, dass der von den Unternehmen geforderte Betrag realistisch sei. Aus Dokumenten, die das Bundesverkehrsministerium zwar unter Verschluss halte, die dem "Handelsblatt" aber vorliegen würden, gehe hervor, dass die "potenzielle Entschädigung" bei 630 Mio. Euro liegen könnte. Konkret handle es sich um eine von vier Berechnungen der Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC) im Auftrag des Bundes. Das Dokument sei allerdings nicht verbindlich. Zudem sei nicht bekannt, wann das Schiedsgericht über die Höhe des Schadenersatzes entscheiden werde. Dennoch sollten sich Anleger mit Geduld frühzeitig bei Kapsch positionieren. Auch wenn ein Teil des Mautschadenersatzes an die Gläubiger gehe, dürfte noch ein schöner Batzen für die Aktionäre übrigbleiben. Eine heiße Wette! (Ausgabe 24/2023)