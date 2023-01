12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (02.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Das Ergebnis für das erste Halbjahr 2022/23 sei schwächer als im Vorjahreszeitraum gewesen, jedoch nur aufgrund eines schwachen Q1. In Q2 habe sich das Ergebnis sogar leicht im Vergleich zum Vorjahr verbessert, wobei der starke US-Dollar eine Unterstützung dargestellt habe. Allerdings sei das Marktumfeld nach wie vor anspruchsvoll. Die Fremdwährungsgewinne hätten den erheblichen Anstieg der Personalkosten fast ausgleichen können und seien für eine Verbesserung der Rentabilität über die Markterwartungen ausschlaggebend gewesen. Der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der spanischen Aktivitäten, den man auf rund EUR 5 Mio. schätze, sollte im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres für Unterstützung sorgen.Die Analysten hätten die Prognosen leicht gesenkt und würden weiterhin davon ausgehen, dass Kapsch keine Dividende ausschütten werde, um die Verschuldung zu reduzieren und das mittelfristige Wachstum zu finanzieren. Die Wachstumsziele des Unternehmens seien ehrgeizig, man möchte 2027 einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. erreichen, eine zweistellige EBITDA-Marge und eine Eigenkapitalquote von über 30%.Aktuell müsse das Unternehmen jedoch noch den Verlust von Mautverträgen und die Verkleinerung einiger Geschäftsbereiche verkraften. Mit Blick auf die Zukunft seien die Analysten zurückhaltender als das Management und würden von einem gemäßigteren, aber immer noch zweistelligen Wachstumspfad ausgehen, wobei höhere Gewinnspannen durch den Absatz margenstarker Software erreicht werden sollten.Nach der Bestätigung der Schadenersatzansprüche von autoTicket durch ein Schiedsgericht konzentriere sich das Verfahren nun auf die Höhe der Forderung. Das 50 zu 50-Joint Venture von CTS EVENTIM und Kapsch fordere bis zu EUR 560 Mio. von der Bundesrepublik Deutschland. Das Verfahren könne sich über Jahre hinziehen und die Höhe der Zahlung sei nicht absehbar.Die Haupttreiber der Branche, wie die Nachfrage nach moderner Mobilitätsinfrastruktur, die Digitalisierung und die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks seien nach wie vor intakt, doch das Tempo der öffentlichen Auftragsvergabe sei nach wie vor schleppend und es sei nicht ersichtlich, wie sich die Situation entwickeln werde. Das Unternehmen rüste sich für den Wandel zu neuen Technologien, wie den Einsatz von mehr Software anstelle von Hardware, allerdings schlage sich dies noch nicht in den Umsätzen nieder.Teresa Schinwald und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "halten"-Empfehlung, senken aber das Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 12,50, basierend auf einem gesenkten Ausblick, höheren Zinsen und leicht niedrigeren Bewertungen der Vergleichsunternehmen. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.