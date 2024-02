Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. (21.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG).Die Q3-Ergebnisse von Kapsch TrafficCom seien aufgrund von Einmaleffekten hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Umsätze von EUR 18 Mio. hätten noch nicht gebucht werden können und es habe wieder Margenanpassungen im Mautsegment in der Höhe von EUR 10 Mio. gegeben. Das bereinigte EBIT habe die Analysten-Erwartungen und die Konsensschätzungen übertroffen. Dank der kleinen Kapitalerhöhung und der Zahlungen aus Deutschland hätten sich die Finanzierungskennzahlen stark verbessert.Das Management habe den Jahresausblick bestätigt: Man gehe von einem einstelligen Umsatzwachstum und einem deutlich verbesserten Betriebsergebnis (EBIT) im infolge der Kompensationszahlungen aus der Mautsaga in Deutschland aus. Der positive Unternehmensausblick stütze sich darauf, dass abgeschlossene und neue Projekte bald in Umsatz, Ertrag und Liquidität zum Ausdruck kommen würden. Dazu gehöre unter anderem ein Auftrag für Mautdienstleistungen in der Schweiz sowie die Implementierung eines intelligenten Verkehrssystems (C-ITS) für ein deutsches Autobahnprojekt.Wir haben eine Kaufempfehlung für die Aktie vom Kapsch TrafficCom, so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity