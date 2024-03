4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. (07.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG).Während Kapsch TrafficCom im dritten Quartal aufgrund der Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung und der Margenanpassung in Höhe von EUR 28 Mio. sowie des schwächeren US-Dollar eine negative Umsatzdynamik verzeichnet habe, sei die Kostendynamik, vor allem auf der Personalkostenseite, günstig geblieben und die bereinigte Profitabilität ohne die Margenanpassung sei auf eine EBIT-Marge von 5,5% gestiegen, was somit über den von Schinwald erwarteten 3,0% und den vom Konsens prognostizierten 4,1% gelegen habe.Nach der Einigung in der deutschen Mautsaga habe Kapsch bereits rund 80% des Erlöses aus dem ersten Vergleich mit der deutschen Regierung erhalten und eine 10-prozentige Kapitalerhöhung zu EUR 9 je Aktie abgeschlossen. Der Mittelzufluss von rund EUR 85 Mio. sei hauptsächlich zur Rückführung der teuersten Finanzierungslinien in Höhe von EUR 63 Mio. bis Ende 2023 verwendet worden. Schinwald erwarte, dass im laufenden Geschäftsjahr weitere rund EUR 20 Mio. aus der Dividende von AutoTicket fließen würden, was die Eigenkapitalquote von 19,7% zum Ende des dritten Quartals auf über 25% weiter erhöhen sollte.Kapsch TrafficCom habe den Erhalt neuer Projekte bekannt gegeben, welche die Umsatzsicherheit des Unternehmens steigern könnten. Darunter der EUR 54 Mio. Auftrag für das Schweizer LKW-Mautprojekt an das 50:50 Joint Venture mit einer Tochtergesellschaft von AddSecure und ein Auftrag für ein Hybrid-Mautprojekt in Frankreich. Weitere Ausschreibungen, unter anderem für die kroatischen Autobahnen, würden sich noch in der Bearbeitungsphase befinden. Die Argumente für ein starkes, zweistelliges Umsatzwachstum auf mittelfristig EUR 650 Mio. seien damit weiterhin gut belegt.Das Segment Verkehrsmanagement habe das achte positive Quartals-EBIT in Folge gemeldet, und das Segment Maut habe die positive Entwicklung nach Bereinigung um die Margenanpassung für alte Projekte fortsetzen können. Schinwald gefalle auch die Tatsache, dass die anteiligen Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben seien. Sie bleibe zuversichtlich, dass sich die Rentabilität bald verbessern werde.Ausblick: Schinwald habe ihre Ergebnisprognose für 2023/24e gesenkt, um a) einen um ca. EUR 10 Mio. niedrigeren GuV-Effekt als angenommen aus dem deutschen Vergleich, b) die berichteten Q3-Ergebnisse und c) die Auswirkungen der vorzeitigen Schuldentilgung zu berücksichtigen. Für das Geschäftsjahr 23/24 gehe sie nun von einem Umsatz von EUR 563,0 Mio. (zuvor: EUR 566,8 Mio.) und einem EBITDA von EUR 109,1 Mio. (zuvor: EUR 109,9 Mio.) aus.Teresa Schinwald, Analystin der RBI, bestätigt daher ihre "Kauf"-Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie und belässt das Kursziel bei EUR 15, welches sich aus gleich gewichteten DCF-, ROCI-, KGV- und EV/EBITDA-Multiple Bewertungen ableitet. (Analyse vom 07.03.2024)