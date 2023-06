Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

11,60 EUR +0,87% (15.06.2023, 09:05)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

11,50 EUR -1,29% (15.06.2023, 09:42)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wiener Börse-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. (15.06.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Die Zahlen zum Gesamtjahr seien nahe bei dem etwas enttäuschenden Niveau der Vorabzahlen geblieben. Der Ausblick für 2023/24 lasse hoffen, aber insgesamt müsse Kapsch TrafficCom das Umsatzniveau ordentlich steigern, damit sich etwas auf der Ertragsseite ändere.Die Ergebnisse zum heute berichteten Geschäftsjahr 2022/23 würden das Hauptproblem von Kapsch TrafficCom widerspiegeln, dass es nicht genügend Skaleneffekte gebe. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse (Umsatz von rund EUR 550 Mio., einstelliges EBIT) Mitte April sei das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 mit einer endgültigen Umsatzzahl von EUR 553,4 Mio. keine wesentliche Überraschung gewesen. Das Betriebsergebnis sei mit EUR 7,6 Mio. leicht schwächer als gedacht gewesen, habe aber auch nur dank eines Verkaufsgewinns deutlich in den schwarzen Zahlen gelegen. Der Nettoverlust habe sich auf EUR -24,2 Mio. gegenüber EUR -9,3 Mio. im Jahr 21/22 belaufen, wobei der zusätzliche Abwärtstrend auf höhere Zinsaufwendungen, negative Währungseffekte und eine geringere Erfassung von Verlusten in den USA und Brasilien für die Besteuerung zurückzuführen sei.Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 sei das Management vorsichtig optimistisch und prognostiziere einstelliges Umsatzwachstum und eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses. Die Projektpipeline sehe vielversprechend aus, wie Schinwald in der Telefonkonferenz erfahren habe, wobei der Balkan, Frankreich und Spanien in Europa vielversprechend seien und auch die APAC-Region voraussichtlich mehr liefern werde. Das Management habe in der Telefonkonferenz eingeräumt, dass das Umsatzniveau für die aktuelle Kostenbasis jedoch insgesamt zu niedrig sei, es aber nicht viel Spielraum für Ausgabensenkungen gebe. Damit würde sich der Fokus des Konzerns von der Kostenkontrolle auf das Streben nach höheren Umsätzen verlagern.Die Analystin bleibe vorsichtig. Die großen Trends des verstärkten und softwarebasierten Verkehrsmanagements seien ihrer Ansicht nach intakt, könnten sich aber erst gegen Ende des Jahrzehnts einstellen. Bis dahin bleibe die Klage gegen die deutsche Bundesregierung die wichtigste Option für die Aktie von Kapsch TrafficCom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity