Praktisch in allen Regionen der Welt seien die Leitzinsen erhöht worden, allen voran in den USA. Die im letzten Jahr vorgenommene, starke Anhebung der FED in einem so kurzen Zyklus sei tatsächlich als historisch zu bezeichnen. "Interessant ist sicher die derzeit bestehende Diskrepanz zwischen Markterwartungen und Notenbankaussagen hinsichtlich Geldpolitik und Inflationsentwicklung", so Dürnberger. "Der Markt erwartet ab dem heurigen Sommer in Europa keine weiteren Zinserhöhungen durch die EZB, in den USA sogar ein erstes Senken der Zinsen durch die FED." Dem entgegenstünden die Aussagen der Notenbanken, die weitere Zinserhöhungen - zumindest verbal - in den Raum stellen würden.



In den USA und in der Eurozone schwächle das Wirtschaftswachstum. Drohe eine ernstzunehmende Rezession? Der wichtige "Leading Indicator" der renommierten US-Nichtregierungsorganisation "Conference Board" weise zumindest darauf hin. "Auch die aktuell inversen Zinsstrukturkurven schlagen in dieselbe Kerbe", erkläre Dürnberger. Die Zinsen für Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten seien derzeit höher als die langfristigen. "Eine - zumindest milde - Rezession ist in den westlichen Volkswirtschaften damit wahrscheinlicher als eine weiche Landung. China könnte heuer hingegen wieder stärker wachsen. Die große Unbekannte ist und bleibt allerdings der Wachstumsbeitrag des Immobilienmarktes", so der Asset Manager im Bankhaus Spängler.



Einige Experten hätten für dieses Jahr die Devise "BoB" ausgerufen, die für "Bring on Bonds" stehe. Nach einem historisch rabenschwarzen Jahr scheine bei Anleiherenditen der langjährige Abwärtstrend nun erst einmal beendet. Auf den Kapitalmärkten spreche man aufgrund steigender Zinsen aktuell von einer Art "Renaissance" der Anleihen. "Dennoch befinden sich Anleihen aufgrund der weiterhin erhöhten Inflation real noch immer deutlich im negativen Bereich", betone Dürnberger. Auf den Aktienmärkten würden im Jahr 2022 nur die Branchen Öl und Gas zu den "Gewinnern" zählen. Als größte "Verlierer-Branchen" seien Immobilien, Einzelhandel und Technologie zu bezeichnen. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Aktienmärkte in diesem Jahr positiv entwickeln werden. Entscheidender Faktor wird in diesem Zusammenhang aber die konjunkturelle Entwicklung sein, also ob und wie stark es in diesem Jahr zu einer Rezession kommen wird", betone Dürnberger.



Was bedeute dies alles nun für Anleger? "Im Jahr 2023 ist weiterhin mit Zinsanhebungen der Notenbanken sowie mit hohen, aber sinkenden Inflationsraten zu rechnen. Zudem gehen wir von einer konjunkturellen Abkühlung, volatilen Kapitalmärkten und weiterhin großen geopolitischen Herausforderungen aus", resümiere Bankvorstand Kottke den Ausblick des Bankhaus Spängler. Wichtig sei sicher ein langfristiger Anlagehorizont sowie ein hohes Maß an Diversifikation, sowohl regional als auch in den Asset-Klassen. "Und Aktien sorgen langfristig sicher immer noch für einen realen Kapitalerhalt", so Asset Manager Dürnberger. (12.01.2023/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - "Die Welt bewegt sich nach wie vor in äußerst unruhigem Fahrwasser, für Anleger bedeutet das weiterhin eine schwierige Situation", analysiert Nils Kottke, Vorstandsmitglied im Salzburger Bankhaus Spängler.Die Inflation werde auf absehbare Zeit eines der bestimmenden Themen sein. Die Aktienmärkte würden in dem von großer Unsicherheit geprägten Umfeld wohl weiterhin volatil bleiben, meinen die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick.