Die Aussichten für die Eurozone hätten sich etwas verbessert, auch wenn eine Rezession nach wie vor unvermeidlich scheine. Die Verbesserung sei auf das erfolgreiche Auffüllen der Gasspeicher vor dem Winter, das relativ milde Wetter im November und die Energiesparmaßnahmen im Industriesektor zurückzuführen. Es scheine nun, dass keine Energierationierung erforderlich sein werde und die früher befürchteten Zwangsabschaltungen energieintensiver Industrien nicht eintreten dürften. Die Bewährungsprobe werde kommen, wenn sich das Wetter verschlechtere und die Haushalte ihre Heizungen aufdrehen würden.



Die Inflation in der Eurozone dürfte im Laufe des Jahres 2023 sinken, da sich die Wirtschaft der Region abschwäche, und könnte sich bis Ende des Jahres auf 2% zubewegen. Diese Aussichten würden von einer Stabilisierung der Energiepreise abhängen. Ein weiterer Anstieg der Gaspreise im nächsten Jahr würde die Inflation hoch halten und die Region in eine längere Rezession stürzen.



Eine weitere Straffung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) scheine angesichts des Drucks auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich: Die Arbeitslosenquote sei mit 6,6% die niedrigste seit Einführung der gemeinsamen Währung. Der Markt gehe davon aus, dass der Einlagensatz der EZB im zweiten Quartal einen Höchststand von 2,75 bis 3,0% erreichen werde. Dies scheine angesichts der rezessiven Aussichten die Obergrenze dessen zu sein, was die EZB tun könne. Das europäische Wachstum dürfte sich jedoch im Frühjahr erholen. Die Inflation dürfte sich in einem Abwärtstrend befinden, was den Umfang der EZB-Straffung begrenzen dürfte.



Der Russell Investments Composite Sentiment-Index signalisiere bei Aktien, dass die Zyklik noch schlecht sei, sich aber verbessern könnte, die Bewertungen teuer bis bestenfalls angemessen seien und das Sentiment noch positiv sei. Bei Staatsanleihen könne sich die Zyklik positiv entwickeln, da die Inflation zurückgehen und die Zentralbanken Anfang 2023 eine Pause bei den Straffungen einlegen könnten. Außerdem hätten auch Sentiment- und Value-Indikatoren nach dem Renditeanstieg in diesem Jahr in den positiven Bereich gedreht.



Prognosen für die wichtigsten Anlageklassen:



Obwohl Aktien von Industrieländern außerhalb der USA günstiger als US-Titel bewertet seien, würden die Experten diese als neutral einstufen, bis die FED weniger aggressiv agiere und der US-Dollar schwächer werde.



Schwellenländer-Aktien könnten sich erholen, wenn China erhebliche Konjunkturimpulse gebe, die FED das Straffungstempo verlangsame, die Energiepreise nachgeben würden und der US-Dollar schwächer werde. Im Moment würden die Experten eine neutrale Haltung für gerechtfertigt halten.



Die High-Yield- und Investment-Grade-Spreads lägen nah an den langfristigen Durchschnitten, obwohl die Gesamtrendite für US-Hochzinsanleihen mit fast 8,5% attraktiv sei. Die Spreads würden unter Aufwärtsdruck geraten, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA steige und ein Anstieg der Zahlungsausfälle zu befürchten sei. Die Experten hätten daher einen neutralen Ausblick für die Kreditmärkte.



Die Bewertungen von Staatsanleihen hätten sich nach dem Renditeanstieg verbessert. Die Experten seien der Ansicht, dass US-amerikanische, britische und deutsche Anleihen einen gute Bewertungen und japanische Staatsanleihen angemessene Bewertungen böten. "Das Risiko eines deutlichen Ausverkaufs scheint begrenzt zu sein, da die Inflation kurz vor ihrem Höhepunkt steht und die Märkte für die meisten Zentralbanken eine straffe Politik eingepreist haben", so Pease.



Sachwerte: Real Estate Investment Trusts (REITs) seien im Vergleich zu globalen Aktien und börsennotierten Infrastrukturwerten attraktiv bewertet. Die Experten würden erwarten, dass sie von sinkenden Anleiherenditen profitieren sollten. Bei Rohstoffen seien die Erwartungen wegen der sich abzeichnenden Verlangsamung der globalen Konjunktur gemischt. "Auf dem Energiemarkt sehen wir zwei wichtige Entwicklungen: Einerseits sollte sich die Ölnachfrage bei einer Rezessionen verringern. Andererseits könnte sich auch das Angebot verengen, wenn weitere Beschränkungen für russisches Öl eingeführt werden", so Pease.



Der US-Dollar habe 2022 wegen der aggressiven Haltung der FED und der Attraktivität als sicherer Hafen während des Russland/Ukraine-Konflikts zugelegt. Die Experten würden erwarten, dass der Dollar schwächer werden könne, wenn die Inflation zu sinken beginne und die FED Anfang 2023 zu einer weniger restriktiven Haltung übergehe. Der Euro und der Japanische Yen sollten dann die Hauptprofiteure sein. (15.12.2022/ac/a/m)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Die Strategen von Russell Investments erwarten, dass 2023 eine globale Rezession wahrscheinlich ist und die Aktienmärkte unter Druck geraten können, so Andrew Pease, globaler Leiter der Anlagestrategie bei Russell Investments.Bis zum Jahresende sollte sich die Konjunktur jedoch erholen. "Die zentrale Frage für 2023 ist, ob der Inflationsdruck ausreichend nachlässt, damit die Zentralbanken von weiteren Zinserhöhungen absehen und mit einer Lockerung beginnen können", habe Pease gesagt. "Wir gehen davon aus, dass die Inflation wegen der nachlassenden globalen Nachfrage rückläufig sein wird. Dies kann den Zentralbanken einen Richtungswechsel ermöglichen und die Grundlage für den nächsten Wirtschaftsaufschwung bilden."Pease zufolge sollte es in den USA nur zu einer milden Rezession kommen, insbesondere weil die Lage der privaten Haushalte und die Unternehmensbilanzen gut seien. Abgesehen von der Inflation sehe er keine offensichtlichen wirtschaftlichen Ungleichgewichte. "Bei einer Rezession im Jahr 2023 kann das Bruttoinlandspunkt weniger zurückgehen und die Arbeitslosigkeit weniger ansteigen als wir dies sonst bei den letzten Rezessionen gesehen haben", so Pease.Die wesentlichen Erwartungen:Nach einem der schlechtesten Jahre für Anleihen sollte diese Anlageklasse ein Comeback erleben.Die Renditen langfristiger Anleihen dürften angesichts des Rezessionsrisikos moderat sinken; für zehnjährige US-Staatsanleihen würden die Experten eine Rendite von 3,3% erwarten.Der US-Dollar könnte sich Ende 2023 abschwächen, wenn die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen zurücknehmen und sich Anleger auf eine globale Erholung zu konzentrieren beginnen würden.Ein schwächerer US-Dollar könnte dafür sorgen, dass sich Aktien aus Industrieländern außerhalb der USA besser entwickeln würden als US-Titel, da sie zyklischer seien und einen relativen Bewertungsvorteil gegenüber US-Aktien hätten. Ein schwächerer US-Dollar könnte ebenfalls der Auslöser für eine Outperformance von Schwellenländer-Aktien sein."Insgesamt dürfte 2023 das Jahr des diversifizierten Portfolios werden, in dem ein traditionell ausgewogenes Portfolio aus 60% Aktien und 40% Anleihen gut abschneidet", so Pease.