Die Inflationssituation in Europa präsentiere sich sehr heterogen, mit einer durchaus großen Bandbreite. So habe die Teuerungsrate im Dezember beispielsweise in Italien bei nur 0,6 Prozent gelegen, in Belgien gar bei deflationären minus 0,8 Prozent, in Österreich hingegen bei 4,9 und in Kroatien bei 5,5 Prozent. Dieses breite Spektrum an Inflationsraten bedeute natürlich auch ein Dilemma für die Geldpolitik der EZB.



"Insgesamt lässt die Inflationsdynamik zwar weiter nach, dürfte sich aber über den Zielen der Notenbanken einpendeln. Bei der Inflationsbekämpfung befinden wir uns wohl auf der letzten Meile, die ist jedoch immer die schwierigste", so Dürnberger. Ein näherer Blick auf Österreich zeigt, dass uns hier noch immer Preistreiber wie Restaurants und Hotels, Freizeit und Kultur sowie Nahrungsmittel zu schaffen machen, so die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co. Auch seien die Abschlüsse der letzten Kollektivvertragsverhandlungen noch nicht verarbeitet. Sie würden zukünftig noch weiteren Druck auf die Preise ausüben.



Ein Blick auf die Kapitalmärkte zeige: Bei den Anleihen gebe es nach wie vor Renditen, die nicht uninteressant seien, so beispielsweise 2,5 Prozent im mittleren Laufzeitenbereich bei europäischen Staatsanleihen. Unternehmensanleihen lägen mit 3,6 Prozent leicht darüber. Auf den Aktienmärkten zeige das Resümee des Vorjahres die großen Gewinner Einzelhandel, Technologie und Finanzdienstleister. Interessant: "Die fünf größten Technologieaktien in den USA - Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Apple, Amazon, Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) und NVIDIA - standen im Vorjahr für die Hälfte der Performance des Index S&P 500", betone Bankvorstand Kottke.



Wie sehe die Prognose für 2024 aus? "Ich gehe davon aus, dass wieder mehr Breite in den Markt kommen wird, das hat sich auch schon in den letzten Monaten des Vorjahres angedeutet", meine der Asset Manager des Bankhaus Spängler. Die Gewinnerwartungen für dieses Jahr seien wieder etwas optimistischer geworden. Sie lägen in den USA bei 6,6 Prozent und in Europa bei 3,3 Prozent. Allerdings stehe hier der jüngste Trend auf leicht sinkend und verweise eher auf Vorsicht, passend zum konjunkturellen Bild in Europa. Unter den Fondsmanagern sei der Optimismus bemerkenswert groß, laut der Umfrage "Global Fund Manager Survey" sogar so groß wie seit zwei Jahren nicht mehr. Mehr als 70 Prozent der Befragten würden in diesem Jahr mit einem "soft landing" der Wirtschaft rechnen, Anleihen und Tech-Aktien würden erneut als größte Gewinner erwartet.



Die große Frage für Anleger:innen dürfte sein, wann und wie stark die erfolgten Zinserhöhungen die Konjunktur bremsen würden. Dazu würden die schwer einzuschätzenden Entwicklungen an den Kriegsschauplätzen Ukraine und Naher Osten sowie unsichere Wahlausgänge kommen, wie jene in Taiwan und in den USA. Wie lege es das Spängler Asset Management derzeit an? "Wir denken, dass momentan eine konstruktive Aktienpositionierung rund um die Gewichtung 'neutral’ opportun ist", sage Markus Dürnberger. "Auf der Anleihenseite haben wir in den letzten Monaten den Zinsrückgang sehr gut mitnehmen können und beobachten die Situation derzeit genau. Bei Fremdwährungsrisiken halten wir uns bei Spängler traditionell eher zurück." (12.01.2024/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - "Es war ein Jahr mit zwei Gesichtern - geprägt einerseits von Konjunktursorgen, Krisen und Kriegen sowie andererseits von neuen Höchstständen an zahlreichen Börsen, getrieben von der Vision ungeahnter Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von KI", fasst Nils Kottke, Vorstandsmitglied im Salzburger Bankhaus Spängler, die letzten zwölf Monate zusammen.Die Erwartungen für 2024 seien, was die globale Konjunktur betreffe, eher durchwachsen. Anleger:innen könnten sich auf ein Jahr mit volatilen Kapitalmärkten einstellen. Aktuell herrsche unter den Marktteilnehmer:innen großer Optimismus, was aber die Gefahr von Rückschlägen berge, würden die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick erklären.Global dürfte sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich verlangsamen. "Frühindikatoren zeigen für Europa eine bevorstehende Rezession an, der Markt erwartet hier derzeit noch eine Steigerung von 0,5 Prozent", so Markus Dürnberger, Asset Manager im Bankhaus Spängler. "In den USA, wo die letzten Quartale überraschend positiv verliefen, rechnet man für heuer 'nur mehr' mit 1,3 Prozent BIP-Wachstum. Auch die frühere Wirtschaftslokomotive China rollt inzwischen langsamer, liegt aber mit erwarteten 4,5 Prozent Wachstum noch immer deutlich über den westlichen Industrieländern."