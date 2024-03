Böckelmann fühle sich an die Blase um 2000 erinnert: "Damals wurden allerdings oft wertlose Geschäftsmodelle gehyped, heute reden wir von disruptiven Monopolisten, die über liquide Mittel verfügen wie manche Staatshaushalte." Dennoch stimme es ihn nachdenklich, wenn nur noch wenige Prozentpunkte fehlen würden, bis das Unternehmen NVIDIA dieselbe Kapitalisierung erreiche wie alle börsennotierten deutschen Unternehmen zusammen: "Wir sprechen hier immerhin von dem Börsenwert der Unternehmen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt!"



Das veränderte Zinsszenario scheine wenig relevant. "Während 2023 Zinssenkungserwartungen noch zu den kräftigsten Unterstützern der Aktienrally zählten, sind deren Säulen mittlerweile kassiert worden", so Böckelmann. Statt frühzeitigen Zinssenkungen im März und sieben bis zum Jahresende, würden Analysten jetzt eher drei bis vier Zinssenkungen beginnend im Sommer erwarten. Unter normalen Umständen hätten die Aktienmärkte angesichts dieses signifikant veränderten Zinsszenario um einiges korrigieren müssen - auf Indexebene seien aber vor allem weitere Kursgewinne zu verzeichnen.



Der Portfoliomanager weiter: "Unter der Oberfläche leiden aber dennoch einige Sektoren nicht nur unter den Zinsen, sondern auch unter den geopolitischen Risiken wie strukturellen Fehlentscheidungen der Politik. So reichen aktuell tatsächlich die Mittelflüsse in ETFs und momentumgetriebene Investoren aus, um mit ihrem Fokus auf wenige Titel die Aktienmärkte auf neue Allzeithochs zu ziehen."



Die weitere Zinsentwicklung dürfte dennoch ein nicht zu unterschätzender Unsicherheitsfaktor bleiben. In den USA verweise Notenbank-Präsident Jerome Powell zwar immer wieder auf Erfolge an der Inflationsfront, warne jedoch gleichzeitig vor den Gefahren im Falle zu früher Zinssenkungen. In Europa hingegen vermute der Experte einen immer tiefer werdenden Graben zwischen jenen, die die US-Argumentation teilen würden und jenen, denen Zinssenkungen nicht früh genug sein könnten. Zum 25. Geburtstag des Euros zeige sich hier einer der Konstruktionsfehler der Währungsunion, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass regionale Notenbankakteure weniger im Sinne der Preisstabilität, sondern eher im Sinne der Schuldenpolitik ihrer Länder argumentieren würden.



"Ohnehin bekleckert sich Europas politische Elite im Euro-Jubiläumsjahr nicht mit Ruhm, wenn man auf die geplanten Anpassungen bei der Anwendung der Maastricht-Kriterien schaut. Weil faktisch niemand die Regeln einhält, werden diese abgeschwächt", kritisiere Böckelmann.



Vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen verwundere es, dass sich der deutsche Aktienindex DAX zu einem Allzeithoch aufgeschwungen habe. Einige Unternehmen im DAX seien aber in der absoluten Weltspitze, die von der Weltwirtschaftslage profitieren würden. Ferner sei der deutsche Aktienmarkt vergleichsweise günstig bewertet und die Unternehmen zeigten aktuell eine große Flexibilität, Lieferketten anzupassen oder sich auch von Deutschland als Produktionsstandort abzuwenden.



"In Deutschland drohen De-Industrialisierung und Wohlstandsverluste - vor allem mit der Energiepolitik hat man bei der Fokussierung auf Nachhaltigkeit die ebenso wichtigen Kriterien Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit weniger priorisiert", sage der Portfoliomanager. Die jüngste Vorstellung des dramatischen Berichtes zur deutschen Wirtschaftslage im Bundestag habe sich laut Böckelmann angehört als "von jemandem, der den Strom abgeschaltet hat und sich jetzt wundert, dass das Licht ausgeht".



Doch der Februar habe auch politische Lichtblicke gehabt: Die Enthaltung Deutschlands bei der geplanten Einführung des Lieferkettengesetzes in der EU und somit dessen hoffentlich nachhaltige Aufschiebung. "Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen wie Rechtssicherheit hätten schwer gelitten", glaube Böckelmann. (04.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt a.M. (www.aktiencheck.de) - "Vor allem in den US-Technologiegiganten wird gerade die beste aller Welten eingepreist", sagt Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Dolphinvest Capital.Es werde mit einem Soft Landing der Wirtschaft bei sinkender Inflation und sinkenden Zinsen kalkuliert. Zudem rechne der Markt mit einer durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten steigenden Produktivität sowie einem steigenden Trendwachstum. Falls dann doch alles schlechter als erwartet laufe, hätten die Notenbanken zur Rettung ihre Munitionslager gefüllt. Das klinge sportlich bis sorglos, so der Experte. Da aber unzählige Titel der 2. und 3. Reihe sowie zahlreiche Branchen der Rally bislang nur hätten zuschauen können, dürfte sich das Investoreninteresse im Jahresverlauf in Richtung attraktiverer Bewertungen verlagern.Die jüngste Entwicklung an den Kapitalmärkten habe ihren Anfang bereits im Aktienjahr 2023 genommen, als neben allgemeinen Zinssenkungshoffnungen vor allem die Euphorie um das Thema KI wesentliche Treiber für die Rekordjagd der Indexstände gewesen seien. Dabei hätten für die bedeutendsten Indices S&P 500 und MSCI Welt die sogenannten "Glorreichen 7" von Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) bis Tesla die entscheidenden Beiträge zur Wertentwicklung geliefert.Vor allem der Halbleiterhersteller NVIDIA sei mit +250% ganz vorne gewesen. In den ersten 60 Kalendertagen des Jahres 2024 habe die Aktie weitere +60% zugelegt. Allein am Tag der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sei der Börsenwert des Unternehmens um 277 Mrd. US-Dollar gestiegen - ein Weltrekord.Trotz durchgerechnet -1,4% negativem Gewinnwachstum habe sich der Index und somit auch der Weltaktienmarkt zu einem neuen Allzeithoch aufgeschwungen. "Bewertungen scheinen angesichts der Euphorie um Künstliche Intelligenz aktuell nur wenige zu interessieren", so der Portfoliomanager. Und weiter: "Der KI-Rausch hat die Aktienmärkte ergriffen und analog zum Goldrausch vor 170 Jahren sind es eben jene Unternehmen, die jetzt die Hacken und Schaufeln in Form von Halbleitern und Algorithmen liefern."