Nach der Pleite der Silicon-Valley-Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) sei die Unsicherheit über die Stabilität des Finanzsystems nach Europa geschwappt. Hier sei die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) Bank, die sich schon seit längerem in schwierigem Fahrwasser befinde, unter Druck geraten. Sie habe mit Hilfe einer milliardenschweren Kreditlinie durch die Schweizer Notenbank gefestigt werden können. Auf der anderen Seite des Atlantiks hätten US-Großbanken einem regionalen Institut - der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) - mit einer Finanzspritze von 30 Mrd. US-Dollar ausgeholfen. Werde dies ausreichen, die Probleme einzudämmen?



Nun sei die Zuversicht an den Aktienmärkten zuletzt gestiegen. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere um 15.000 Punkte, wozu die europäische Geldpolitik beigetragen habe. Die EZB habe trotz kriselnder Banken die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben - was hätte sie auch sonst tun sollen, um nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen? - signalisiere aber, neben der Preisstabilität auch die Finanzstabilität im Auge zu behalten. Für Aktienanleger hätten diese Signale gereicht, um bei Dividendentiteln zuzugreifen.



Dabei sei das Dilemma der Geldpolitik noch nicht gelöst. Die jüngsten US-Inflationsdaten würden zeigen, dass eigentlich weitere Zinsanhebungen nötig wären, um Preisstabilität zu gewährleisten. Fortgesetzte Leitzinsanhebungen würden aber die Opportunitätskosten der Anleger über die sichere Rendite für Staatsanleihen erhöhen. Dies könnte angeschlagene Finanzinstitute weiter unter Druck bringen. Aktienanleger würden nun darauf setzen, dass die Notenbanker die Finanzmarktstabilität genauso im Fokus hätten wie die Preisstabilität. EZB-Präsidentin Lagarde sehe da zumindest keinen Zielkonflikt, obwohl es inflationsseitig keine Entwarnung gebe. Ob es ihren Kollegen in der FED genauso gehe, werde die Berichtswoche zeigen. Die Kapitalmärkte - insbesondere Aktien - würden von einer abnehmenden Risikoaversion profitieren, je geringer die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen sei. (17.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wochenbilanz an den Kapitalmärkten lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Krise, Flucht und sicherer Hafen, so die Analysten der Helaba.Das Muster in solchen Zeiten sei stets dasselbe: Anleger würden aus Furcht vor einer Bankenkrise aus Risikopapieren wie Aktien fliehen und Zuflucht im vermeintlich sicheren Hafen von Staatsanleihen suchen. Mit einem deutlichen Wochenplus steche seit langem mal wieder Gold hervor. Erstmals seit dem Corona-Hochpunkt Mitte 2020 sei das Edelmetall als echter Krisenschutz gefragt.