Was ist Bitcoin-Halving?

Wie wirkt sich Halving auf die Kurswerte des Bitcoins aus?

Wie wirkt sich Halving auf Krypto-Unternehmen aus?

Ein bullischer Bitcoin könnte die Krypto-Industrie wieder aus dem Winterschlaf befreien. Vornehmlich Plattformen wie Robinhood oder Coinbase, die sich auf Trading mit Wertanlagen und Kryptowährungen spezialisiert haben, können von der erhöhten Nachfrage profitieren.



Jedoch besteht sogar eine weitaus engere Verbindung zwischen Bitcoins und dem Aktienmarkt. Die 90-Tage-Korrelation zwischen dem Bitcoin und dem S&P 500, der eine starke Tech-Komponente enthält, erreichte Anfang September 2022 einen Wert von 0,59. Eine Korrelation über 0,5 gilt als mäßig stark, während ein Wert über 0,7 als sehr stark gilt. Korrelationen zwischen 0,3 und -0,3 gelten dagegen als schwach. Die Korrelation schwankt hierbei im Schnitt zwischen 0,44 und 0,9. Zwischen dem Bitcoin und dem Nasdaq-Aktienindex lag die Korrelation Anfang September sogar bei einem Wert von 0,62.



Die derzeit starke Verbindung zwischen dem Bitcoin und dem Aktienmarkt lässt sich auf externe Faktoren zurückführen. Erhöhte Bedenken unter den Anlegern hinsichtlich der Wirtschaft, der Inflation, eines unsicheren geopolitischen Klimas und der Geldpolitik sind die Ursache der derzeitigen Niedrigkurse. Viele Anleger betrachten Kryptowährungen als riskante Vermögenswerte und wenden die gleichen Maßstäbe an, mit denen sie auch Technologieunternehmen bewerten.



Das bedeutet konkret, dass der Bitcoin sehr wohl die Krypto-Industrie aus dem Winterschlaf erwecken kann. Jedoch ist der steigende BTC-Kurswert nach dem Halving nur ein Faktor, der sich auf die Kurswerte der Krypto-Unternehmen auswirkt. Investoren achten vielmehr auf externe Faktoren, die für die Wahl ihrer Anlagen von Bedeutung sind. Da das nächste Halving noch lange in der Zukunft liegt, lassen sich zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Aussagen über die Korrelation der Anlagen treffen.



So können Anleger weiterhin von Kryptowährungen profitieren

Kryptowährungen erleben momentan einen Tiefpunkt. Während der BTC-Kurs noch am 12. November 2021 einen Höchstwert von 56.278 Euro erreichte, liegt der Wert knapp ein Jahr später bei nur 15.753 Euro (Stand 21. November 2022).



Die momentanen Niedrigkurse lassen sich, wie bereits erwähnt, durch externe Faktoren erklären. Somit haben Anleger zwei Möglichkeiten, von Bitcoins und der Krypto-Industrie zu profitieren. Bei der individuellen Anlagestrategie kommt es vornehmlich auf die Risikopräferenz und den gewünschten Zeitraum an, in dem das Geld angelegt werden soll.



Risikoaffine Anleger können bereits jetzt in Bitcoins und Unternehmen wie Coinbase investieren, um mittelfristig von einem besseren Umfeld und dem Halving zu profitieren. Hier ist das Profitpotenzial angesichts der derzeitigen Niedrigwerte am größten.



Die zweite Option besteht darin, bis zur Expansionsphase des Bitcoins vor dem nächsten Halving abzuwarten. Laut Expertenmeinung müssen sich Anleger jedoch bis Ende 2025 gedulden, bis die Auswirkungen des nächsten Halvings deutlich werden und der Bitcoin dementsprechend ansteigt. (02.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Unternehmen wie Coinbase und Robinhood haben seit dem Börsengang im Jahr 2021 turbulente Zeiten durchgemacht. Können die Aktien nach dem nächsten Bitcoin-Halving, das im Jahre 2024 stattfinden soll, neue Höhenflüge erreichen? Und sollten Anleger warten oder bereits jetzt Aktien und ETFs kaufen Eines der wichtigsten Ereignisse in der Bitcoin-Blockchain ist das sogenannte Halving. Halving bedeutet, dass die Belohnungen für Mining halbiert werden. Dieses Ereignis findet alle 4 Jahre statt. Halving reduziert die Rate, mit der neue Coins erstellt werden, wodurch das Angebot an neuen Bitcoins verringert wird.Infolgedessen wird die Inflationsrate reduziert und der Bitcoin-Preis angehoben. Derzeit hat Bitcoin eine Inflationsrate von weniger als 2 %, was angesichts der derzeitigen Euro-Inflation von 10,4 % im Verbraucherpreisindex (VPI) äußerst erfolgreich ist.Heutzutage erhalten Miner 6,25 Bitcoins für jeden Block, den sie erfolgreich abbauen. Die nächste Halbierung wird 2024 stattfinden, wobei die Belohnung pro Block auf 3,125 BTC fällt. Das endgültige Halving findet im Jahr 2140 statt, wenn die Anzahl der existierenden Bitcoins das maximale Angebot von 21 Millionen erreicht.Bitcoin-Halving ist ein effektiver Mechanismus der Blockchain, um das Angebot in regelmäßigen Abständen zu reduzieren und gleichzeitig die Nachfrage zu steigern. Halving führt jedoch nicht zu sofortigen Veränderungen, sondern benötigt eine gewisse Anlaufzeit.Shanna Strauss-Frank, stellvertretende Vertriebsleiterin bei Freedom Finance Deutschland , sagt hierzu Folgendes: "Eine Halving-bereinigte Analyse des Bitcoins zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs nach dem Halving äußerst gering ist. Darüber hinaus steht der Kryptomarkt durch geopolitische Konflikte weiter unter Druck. Die bisherige Geschichte verdeutlicht diesen Sachverhalt: Das erste Halving fand am 28. November 2012 statt. Anschließend stieg der BTC-Kurs einige Monate später bis Ende 2013 auf über 1.163 US-Dollar. Das zweite Halving fand am 9. Juli 2016 statt. Erst Ende 2017 stieg der Preis auf 1.966 US-Dollar. Beim dritten BTC-Halving lag der Kurs bei 8.700 US-Dollar und erst Ende 2021 wurde ein neues historisches Hoch erreicht. Das nächste vierte Halving wird 2024 stattfinden, sodass wir erst Ende 2025 darauf hoffen können, dass der BTC-Kurs ansteigt."Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bitcoin nach dem Halving immer einen Bullenmarkt erlebte. Jedoch kann es knapp ein Jahr dauern, bis der Kurs seinen Höchstwert erreicht. Die untere Abbildung verdeutlicht den Zyklus.