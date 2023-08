Für Hendry gehe es letztendlich um die Marktkapitalisierung. Er habe die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin von 500 Milliarden Dollar mit der Marktkapitalisierung von Gold von 12,6 Billionen Dollar verglichen und festgestellt, dass Bitcoin eine viel höhere Chance habe, sich im Preis zu verdreifachen als Gold.



"Kann Gold sich im Preis verdreifachen? Angenommen, Gold steht bei 2.000 Dollar. Kann Gold bei 6.000 Dollar gehandelt werden? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei 6.000 Dollar hätte Gold eine Marktkapitalisierung von 30-50 Billionen Dollar. Gold wäre also mehr wert als alle Aktien der Vereinigten Staaten. Das ist für mich schwer vorstellbar", habe er bemerkt. "Während Bitcoin, wenn es sich verdreifacht, die Größe einer großen US-Aktie hätte - es wäre die Größe von Meta. Das kann passieren."



Es sei schwierig, Gold und Bitcoin miteinander zu vergleichen, da Bitcoin in der Regel deutlich volatiler als Gold sei. Entsprechend dürften die Chancen auf eine Verdreifachung in der Kryptowährung zwar größer sein, aber auch das Abwärtsrisiko deutlich höher als beim Edelmetall. Ohnehin dürften beim anhaltenden Trend der De-Dollarisierung beide Assets profitieren, weshalb "Der Aktionär" bullish für Gold und Bitcoin bleibt, so Michael Diertl.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (22.08.2023/ac/a/m)







