Was NFTs sind;

Wie man NFTs kreiert;

Wie man mit NFTs Geld verdienen kann.

Was sind NFTs eigentlich?

Kunst;

Video;

Spiel;

Foto;

Audiodatei;

eine andere digitale Anlage.

So kreiert man ein NFT

Rein theoretisch kann alles in NFT verwandelt werden - von berühmten Tweets über Instagram Posts bis hin zu einer Musikdatei oder eben einem künstlerischen Bild in digitaler Form.



Der Prozess, etwas in ein NFT umzuwandeln, nennt sich ‘Minting’ (= Prägung). Man kann es mit der Prägung einer Münze vergleichen, die somit einen Wert erhält und gesammelt, verkauft oder gekauft werden kann.



Bestenfalls konzentriert man sich auf eine Idee und erschafft dazu das passende NFT. Wenn man beispielsweise ein digitaler Künstler ist, sollte man sich für eine Sparte entscheiden, in der man sein Kunstwerk erschaffen möchte. Beispielsweise könnte man sich auf den Popart-Stil konzentrieren oder Retro-Spiele. Das NFT selbst sollte eine Art Geschichte erzählen können, die sich in der Regel im Schaffensprozess ergibt. Hauptsache, man bewegt sich in einem Feld, in dem man sich bereits bestens auskennt.



Hierzu ist es ebenso wertvoll, sich im Vorhinein etwas intensiver mit den Themen Kryptowährungen und NFTs auseinanderzusetzen. Wenn man sich mit NFTs auskennt, kann man selbst gut einschätzen, was einen Wert hat und was nicht.



Beliebteste NFT-Plattformen

Sich zu seinem NFT Gedanken zu machen, ist nur der erste Schritt. Der nächste Schritt besteht darin, es tatsächlich zu erstellen und zum Verkauf aufzulisten. Hierfür gibt es verschiedene Plattformen, wo man NFTs zusätzlich auch tauschen kann:



OpenSea;

SuperRare;

CryptoPunks;

LarvaLabs;

Rarible;

Known Origin;

Axie Marketplace.

OpenSea eignet sich insbesondere für Neulinge von NFTs. Es ist nicht nur die beliebteste Plattform momentan, sondern auch noch die benutzerfreundlichste.



5 Wege, mit NFTs Geld zu verdienen

Es ist durchaus möglich, mit NFTs echtes Geld zu verdienen, doch gibt es hier wie bei vielen anderen Dingen keine Garantie, dass der Plan auch aufgeht.

Im vorherigen Abschnitt haben wir einige Optionen genannt, wo man NFTs verkaufen kann. Ein Verkauf ist jedoch nur eine der vielen Möglichkeiten, die bestehen, um an NFTs Geld zu verdienen.



NFTS verleihen Ähnlich wie ein Auto kann man durchaus auch ein NFT für einen bestimmten Zeitraum verleihen. Es ist keineswegs großartig kompliziert und man verliert am NFT keine Eigentumsrechte. NFT Tantiemen Man kennt Tantiemen vor allem aus dem Bereich der Musik oder der Schriftsteller. Wenn man ein NFT verkauft, kann man eine Klausel vereinbaren, durch die man lebenslang Tantiemen zusätzlich verdient. Spiel-NFTs In einigen Spielen kann man NFTs direkt vom Entwickler erhalten, teilweise kostenfrei, wenn sie für einen festgelegten Zeitraum Spielern zur Verfügung stehen. Die NFTs können bei Spielen auch wie eine Kryptowährung genutzt werden. NFT Staking Staking kann man sich in der Kryptowelt wie ein Wertpapierdepot oder Gelddepot vorstellen. Die digitale Anlage wird an einem sicheren Ort eines dezentralisierten Finanzprotokolls aufbewahrt. Dafür erhält man eine Art Zinsen. NFT Handel Da NFTs ohnehin mit Kryptowährungen verknüpft sind, kann man mit ihnen handeln wie andere Kryptowährungen oder Aktien. In der Regel sollte man NFTs nur verkaufen, wenn man sie wirklich nicht mehr benötigt und einen höheren Wert für sie erzielen kann.







Der Finanzmarkt entwickelt sich in einem immer stärker werdenden Fluss, insbesondere, wenn es um Kryptowährungen und digitale Anlagen geht. Erst waren es nur Kryptowährungen, die jedoch nur belächelt wurden und sich dann doch tatsächlich durchsetzten. Eigentlich sind Kryptowährungen immer noch dabei mehr in den Alltag durchzubrechen, während schlaue Köpfe auf immer mehr Ideen kommen, was man mit digitalen Anlagen alles anstellen kann.NFTs scheinen hierbei der letzte neue Schrei zu sein, insbesondere wenn es um Kunst geht. Allerdings sind einige Menschen noch ziemlich unsicher, was NFTs eigentlich wirklich sind und ob es sich langfristig lohnt, in sie zu investieren. Immerhin könnte mit dem daraus erzielten Profit ein paar Runden zum Spaß im Online Casino spielen. Sicherlich haben Sie sich deswegen gerade dazu entschieden, unseren Artikel zu lesen. Wir zeigen Ihnen:NFTs sind rein digital und sogenannte Non-Fungible Tokens. Ein solches Token ist eine digitale Anlage, die weder dupliziert noch geändert werden kann. Dabei ist es sehr weit gefasst, was konkret ein NFT sein kann:Allgemein gefasst ist ein NFT ein Zertifikat, das den rechtmäßigen Eigentümer einer digitalen Anlage nachweist. Somit kann man durch dieses Zertifikat auch nachweisen, dass es sich um ein echtes Werk handelt. Das kann in der Realität mit Kunstgegenständen beispielsweise sehr schwierig sein. Jeder kann ein Zertifikat fälschen und behaupten, er würde die echte Mona Lisa im Wohnzimmer hängen haben.Das NFT ist letztlich auf einer Blockchain gespeichert, sodass es ähnlich einer Kryptowährung ist und somit auch sehr sicher vor Dieben. Wenn man Kunstgegenstände in der realen Welt kauft, muss man immer mit Einbrechern rechnen. Gleichwohl kann man aus Platzgründen nur eine begrenzte Menge an Kunstgegenständen in der realen Welt besitzen, was bei einem NFT etwas flexibler gestaltet ist.