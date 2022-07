Zuerst ein kleiner Realitätscheck

Wie funktionieren Slots?

So können Sie Ihre Gewinnchancen an Online Slots steigern

Obschon die Wahrscheinlichkeit gering ist, den ganz großen Gewinn bei einem Slot zu landen, können Ihnen ein paar Kleinigkeiten die Gewinnchancen verbessern.



Achten Sie auf die RTP

Die RTP ist das wichtigste Merkmal, die Sie einschätzen lässt, wie viel Sie bei einem Slot gewinnen können. RTP steht für die Abkürzung ‘Return To Player’ und ist bei jedem Slot in seinem Regelwerk als Prozentsatz angegeben. Der Prozentsatz stellt dar, wie viel Sie vom Einsatz langfristig zurückgewinnen können. Bei einer RTP von 96 % würden Sie beispielsweise von jedem eingesetzten Euro 96 Cent als Gewinn zurückerhalten - sofern Sie länger spielen.



Ein langfristiges Spiel ist bei Slots jedoch nicht möglich. Bei Slots spielt in jeder nur ein paar Runden, sodass man kaum die einprogrammierte RTP wirklich erreichen würde. Die reale RTP-Quote kann bedeutend niedriger sein, wenn Sie beispielsweise kaum oder gar nichts gewinnen. Sie kann allerdings auch höher liegen, wenn Sie wirklich eine gute Stunde und mit hohen Einsätzen spielen. Je höher die RTP ist, desto besser sind im Prinzip die Gewinnchancen.



Die RTP beträgt bei Slots durchschnittlich 95%. Dies ist recht niedrig, es gibt deutlich bessere Slots mit einer höheren RTP. Dazu gehören beispielsweise:



Ugga Bugga von Playtech mit einer RTP von 99,07%

Mega Joker von NetEnt mit einer RTP von 99%

1492 Unchartered Seas von Thunderkick mit einer RTP von 98,6%

Die Volatilität spielt auch eine Rolle

Neben der RTP spielt auch die sogenannte Volatilität eine Rolle. Die Volatilität gibt an, wie häufig Sie bei einem Online Slot etwas gewinnen können und in welcher Höhe.



Hohe Volatilität: Bei einer hohen Volatilität ist der Slot sehr risikoreich. Gewinnkombinationen sind selten, doch sobald sie auftauchen, erzielen Sie sehr gute Gewinne. Am besten sind Slots mit hoher Volatilität für geduldige Spieler mit einem hohen Spieletat geeignet.

Mittlere Volatilität: Slots mit mittlerer Volatilität werden von den meisten Spielern bevorzugt, da sie ein eher ausgeglichenes Spielrisiko bieten. Sie bieten einen Mix aus hohen Gewinnen, aber auch kleinen Gewinnen zwischendurch. Bei einer mittleren Volatilität werden Sie nicht ewig herumsitzen und auf einen Gewinn hoffen müssen.

Niedrige Volatilität: Slots mit niedriger Volatilität ergeben häufiger Gewinnkombinationen, wenn auch mit einem relativ niedrigen Gewinn. Sie sind perfekt für vorsichtige Spieler, die mit niedrigen Einsätzen kleine Gewinne erzielen möchten.

Profitieren Sie von den besten Casinoboni

Heutzutage bieten alle Online Casinos ihren Spielern eine Reihe von Boni. Dabei sind unter anderem Willkommensboni, aber auch Freispiele. Manche Casinos bieten Ihren Spielern sogar Cashback, um einen Teil des Spielbudgets durch verlorene Spielrunden wieder aufzustocken. Ihre Boni können Sie wiederum für einige Runden bei Slots aufwenden, sodass Sie quasi kostenfrei spielen. Das stockt Ihr Spielbudget ebenfalls auf und Sie können Slots selbst mit einer hohen Volatilität etwas länger spielen. Probieren Sie im Vorhinein Slots im Online Casino bitte ebenfalls unbedingt aus. Jeden Slot können Sie zumindest nach Registrierung kostenlos als Demo testen und in Gefühl für das Spiel entwickeln. (27.07.2022/ac/a/m)









Die Casinobranche soll sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts in ihrem Marktanteil verdreifachen. Entsprechend tauchen immer mehr Online Casinos am Horizont auf. Jedes Online Casino ist einzigartig und jedes bietet seinen Spielern andere Vorteile. Doch genau wie es bereits bei landbasierten Casinos der Fall war, bilden Slots das Hauptangebot in jedem Online Casino. Bei ihrer großen Auswahl, die Sie auch nach dem vulkan vegas login entdecken werden, stellt sich immer wieder die goldene Frage: Kann man bei Slots wirklich Geld gewinnen?

Obschon Sie durchaus bei Online Slots Geld gewinnen können, wie wir Ihnen in Kürze vorstellen werden, ist es nicht möglich, langfristig mit Online Slots reich zu werden. Einige Spieler scheinen Slots mit Poker und Roulette gleichzusetzen, wozu es weltweit sogar Turniere gibt und den ein oder anderen Millionär hervorzaubern kann. Slots funktionieren auf eine andere Art und Weise, durch die Sie kein Slot-Profi werden können.

Slots basieren auf einem zufälligen Zahlenalgorithmus, sodass die Ergebnisse jeder Spielrunde bei Slots durch ein zufälligen Zahlenergebnis generiert werden.

Online werden Sie einige sogenannte Strategien finden, wie man angeblich einen Slot schlagen kann. Leider handelt es sich dabei vorwiegend um passionierte Wunschvorstellungen der jeweiligen Autoren. Es gibt jedoch dafür ein paar Tipps, mithilfe deren Sie Ihre Gewinnchancen bei einem Online Slot verbessern können.