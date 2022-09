Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Index signalisiert einen klaren Abschwung und in der Regel folgt darauf eine Rezession, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Das sei 2008 und auch 2020 der Fall gewesen. Nur 2012 sei der Abschwung relativ nahtlos im darauffolgenden Jahr in einen Boom übergegangen. Für eine Rezession würden derzeit die massiv gestiegenen Energiekosten sprechen, die Unternehmen aus dem Produzierenden Gewerbe sowie aus dem Dienstleistungssektor zur Aufgabe zwingen könnten. Außerdem würden die privaten Haushalte inflationsbedingt über weniger Kaufkraft verfügen, sodass viele Firmen Schwierigkeiten hätten, ihre höheren Kosten vollständig an die Konsumenten weiterzureichen.



Es gebe allerdings einige Faktoren, die gegen eine tiefe Rezession sprechen würden. Dazu würden die vollen Auftragsbücher und der angespannte Arbeitsmarkt gehören. Sie seien Stabilisatoren in einer Rezession, denn Letztere dürfte bewirken, dass der Druck auf die Lieferketten nachlasse, sodass die vielen Aufträge endlich abgearbeitet werden könnten, während die meisten Arbeitgeber auf Massenentlassungen verzichten dürften, aus Furcht davor, im nächsten Aufschwung kein Personal mehr zu finden. Und dann hänge Einiges auch davon ab, wie beherzt die Bundesregierung dem Mittelstand zu helfen bereit sei. (08.09.2022/ac/a/m)





