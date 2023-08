Die Erholung am US-Aktienmarkt sei bislang begrenzt gewesen. In den zwölf Monaten bis zum 5. Juni seien 90% der Renditen des S&P 500 auf eine kleine Gruppe von Technologieunternehmen wie Microsoft, NVIDIA, Meta und Alphabet entfallen. "Die Bewertungen dieser Aktien sind in die Höhe geschossen. Aber andere Bereiche des US-Marktes - und zudem die Märkte in Europa und Asien - bieten möglicherweise überzeugendere Bewertungen", meine Randall. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 Technologiesektor sei am 30. Juni beim 27,4fachen der Gewinne gelegen, verglichen mit dem 19,5fachen der Gewinne für den breiteren S&P 500. Die Bewertung für den breiteren MSCI Europe Index hätten mit dem 12,4fachen des Gewinns unter dessen Zehn-Jahres-Durchschnitt von 14,2 gelegen und dies selbst nach den jüngsten starken Renditen.



"Man muss die einzelnen Märkte und die einzelnen Unternehmen genau beobachten", so Randall. "Da die Marktführerschaft am US-Aktienmarkt unglaublich eng war, gibt es meiner Meinung nach immer noch einige interessante Anlagemöglichkeiten in einer Reihe von Sektoren und Regionen." Historisch gesehen seien auf enge Markterholungen oft Gewinne für den breiteren Markt gefolgt.



3. Rückenwind auch außerhalb der US-Tech-Branche



Wo sollten vorsichtige Anleger nach Chancen Ausschau halten? Für Caroline Randall sei Innovation der Schlüssel zur Identifizierung von Anlagechancen, nicht nur im Technologiesektor, sondern in der gesamten Wirtschaft. "Innovation war schon immer ein Weg zu Wachstum und langfristigem Erfolg", habe die Portfoliomanagerin, die eine Welle von Fortschritten in der Medizingeräteindustrie und bei Konsumgüterunternehmen beobachtet habe, gesagt.



Unternehmen wie Insulet und Dexcom würden Geräte für Diabetiker entwickeln, die mithilfe von Vorhersagealgorithmen eine Fernüberwachung und die Verabreichung von Medikamenten wie Insulin in kritischen Momenten ermöglichten. "Da sich während der Pandemie so viele chirurgische Eingriffe verzögert haben, erwarte ich zudem, dass der Nachholbedarf das Wachstum vieler dieser Medizintechnikunternehmen vorantreiben wird", füge Randall hinzu.



Auch einige japanische Unternehmen hätten sich gewandelt und seien dadurch global wettbewerbsfähiger geworden. Innerhalb der traditionellen Film- und Kamerabranche habe sich beispielsweise Olympus zum weltweit führenden Anbieter von Endoskopen entwickelt, medizinischen Instrumenten mit Bildsensoren, die zur Untersuchung innerer Organe eingesetzt würden, und Fujifilm habe sich als Akteur im Gesundheitswesen etabliert, der Arzneimittelentwicklungs- und -herstellungsdienste für Pharmaunternehmen anbiete.



In Deutschland sehe die Expertin ebenfalls Anlagegelegenheiten: "Die DHL Group zum Beispiel ist ein globales Logistikunternehmen mit einem hochwertigen E-Commerce-Lieferservice, das in ganz Europa, den USA und China tätig ist."



Fazit: Es könnte aufwärts gehen



"Bei all der Unsicherheit, die uns umgibt - Ungewissheit über Inflation, Zinsen, Krieg und Rezession - ist es verständlich, dass die Menschen unschlüssig sind", so Randall. "Wenn man jedoch mit dem Investieren wartet, bis man genug Daten vorliegen hat, um sich ganz sicher zu sein, ist es wahrscheinlich zu spät, weil der Rest des Marktes diese Informationen dann ebenfalls hat. Seien Sie deshalb mutig und bleiben Sie in Unternehmen investiert, die einem möglichen Sturm trotzen können."



Seien Aktien nun in einen neuen Bullenmarkt eingetreten? "Ich denke, die Tiefststände des Marktes im Oktober 2022 könnten tatsächlich der Tiefpunkt des gesamten Zyklus gewesen sein", so Randall. "Das bedeutet zwar nicht, dass wir schon wieder im Rennen sind, aber möglicherweise haben wir die Phase des größten Pessimismus hinter uns." (03.08.2023/ac/a/m)







