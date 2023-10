Linz (www.aktiencheck.de) - Am Weltmarkt werden die US-Exporte im Schnitt wertvoller, wenn der Ölpreis steigt. Die Exporte hingegen in Europa im Vergleich dazu weniger wertvoll, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies könne über mehrere Mechanismen geschehen. Eine Möglichkeit sei, dass die EUR-Preise für europäische Güter fallen würden. Dies sei aber aktuell nicht der Fall, weil die Inflation in Europa hoch sei. Eine Alternative sei, dass die USD-Preise für US-Güter besonders steigen würden. Auch dies treffe aktuell nicht zu, weil die FED die US-Inflation bereits merkbar eingebremst habe.



Somit bleibe noch der Devisenmarkt, welcher noch die Relativen Preise zwischen europäischen und US-Gütern ins Gleichgewicht bringen könne. Dies geschehe in dem der US-Dollar gegenüber dem Euro zulege. Dadurch würden energieintensive US-Güter gegenüber energiearmen Euroraum-Gütern teurer. (20.10.2023/ac/a/m)





