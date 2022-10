Die Preisobergrenze werde auch die Inflation eindämmen, was eine geringere Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge und niedrigere Zahlungen für indexgebundene Staatsanleihen bedeute. Die Gefahr einer Rezession habe sich auch durch das von Deutschland - Großbritanniens größtem Exportmarkt in Europa - angekündigte massive Entlastungsprogramm verringert.



Aber Kwasi Kwarteng werde auch das Glück auf seiner Seite brauchen. Der Plan, die durchschnittliche jährliche Energierechnung auf 2.500 Pfund zu begrenzen, sei zu begrüßen. Damit sei ein geschätzter Anstieg der Energierechnungen der Haushalte um 3.000 Pfund vermieden worden, was für viele, wenn nicht sogar die meisten, unerschwinglich gewesen wäre. Allerdings bleibe die Regierung mit einer unbefristeten Rechnung zurück, die vor allem vom Marktpreis für Gas abhänge. Dieser Preis sei immer noch sehr hoch, aber er sei trotz der noch unbestätigten Befürchtungen über russische Sabotageakte an den Versorgungsleitungen gesunken. Ein warmer und windiger Winter nicht nur im Vereinigten Königreich und in Europa, sondern auch in Asien wäre hilfreich.



Der mutige neue Plan der deutschen Regierung werde ebenfalls helfen. Die Details stünden noch nicht fest, aber die Kosten in Prozent des BIP seien mindestens so hoch wie im Vereinigten Königreich, und die Experten von Columbia Threadneedle würden davon ausgehen, dass die deutschen Haushalte etwas niedrigere Rechnungen haben würden als die britischen. Ein großer Unterschied bestehe darin, dass anscheinend nur die ersten 75% einer Rechnung, gemessen am bisherigen Verbrauch, sehr günstig sein würden, während der Rest einen viel höheren Grenzpreis habe. Dies werde ein großer Anreiz sein, den Verbrauch zu senken, und dazu beitragen, die Großhandelspreise für Gas für alle zu senken, auch für das Vereinigte Königreich. In der Tat ein schlauer Plan.



Niedrigere Gaspreise würden auch zur Lösung des zweiten großen Problems im Vereinigten Königreich beitragen, nämlich des massiven Leistungsbilanzdefizits, das in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Rekordwert erreicht habe. Es habe sich in den folgenden drei Monaten etwas verbessert, sei aber immer noch enorm. Die Zinsen auf die Zinsen würden wachsen und es werde noch schlimmer werden, bevor es besser werde. Die Rechnung für importiertes Gas stelle eine zusätzliche Belastung dar. Außerdem zahle Großbritannien als Teil des Austrittsabkommens alle drei Monate 2,5 Milliarden Pfund an die EU. Das Leistungsbilanzdefizit könnte über den Winter schwindelerregende 10% des BIP erreichen. Das werde die Finanzmärkte und die Ratingagenturen beunruhigen.



Jeder neue Kanzler müsse sich bei den Finanzmärkten Glaubwürdigkeit verschaffen. Kwasi Kwarteng habe in dieser Hinsicht einen sehr schlechten Start hingelegt. Die Bank of England habe letzte Woche eingreifen müssen, um den Teufelskreis der langfristigen Staatsanleihen zu stoppen, und habe deutlich gemacht, dass eine starke Erhöhung der Leitzinsen bevorstehe. Damit sind wir bei der nächsten Krise der Regierung angelangt - den sinkenden Immobilienpreisen, so Steven Bell von Columbia Threadneedle Investments.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Großbritanniens Politiker stehen vor drei großen Problemen: Hohe Inflation sowie übermäßige Haushalts- und Zahlungsbilanzdefizite, so Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments für die EMEA-Region.Und das alles vor dem Hintergrund politischer Schwäche. Steven Bell von Columbia Threadneedle Investments beginne mit der Kehrtwende bei den höheren Steuersätzen. Dies werde die prognostizierte Verschlechterung des Haushaltsdefizits verringern, aber das sei nur ein kleiner Trost. Schatzkanzler Kwasi Kwarteng habe die Kosten auf nur 2 Milliarden Pfund beziffert. Er müsse das Office for Budget Responsibility (OBR) noch davon überzeugen, dass er einen Plan habe, um das Haushaltsdefizit trotz der Rücknahme einiger zuvor geplanter Steuererhöhungen auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Das werde nicht einfach sein.Die öffentlichen Finanzen hätten sich bereits vor Kwasi Kwartengs kritisierten Haushalt verschlechtert. Sein Plan, die Ausgaben in barer Münze zu begrenzen und der Inflation zu erlauben, die Ausgaben real zu drücken, werde nach zwölf Jahren konservativer Regierung nicht einfach sein. Der Versuch, die höheren Steuersätze inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise zu senken, sei ein politisches Desaster gewesen. Dies mache die Kürzung der Sozialausgaben noch schwieriger. Es werde also schwierig werden, das OBR davon zu überzeugen, seinen Plan zu unterstützen. Schwierig, aber nicht unmöglich.