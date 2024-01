Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November sanken die Einzelhandelsumsätze in Kanada um 0,2% auf 66,6 Mrd. USD, wobei Rückgänge in vier von neun Teilsektoren zu verzeichnen waren, insbesondere im Lebensmittel- und Getränkehandel (-1,4%), so die Experten von XTB.Kanadische Einzelhandelsumsätze für November:- Monatliche Veränderung Ist -0,2% (Prognose 0%, zuvor 0,7%, revidiert 0,5%) (19.01.2024/ac/a/m)