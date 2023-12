Die tatsächlichen Daten hätten sich als besser als erwartet erwiesen, wobei der Beschäftigungszuwachs die Schätzungen übertroffen habe und die Arbeitslosenquote diesen entsprochen habe. Darüber hinaus sei dieser Beschäftigungszuwachs ausschließlich durch Vollzeitarbeitsplätze getrieben worden. Der Kanadische Dollar (CAD) habe nach der Veröffentlichung gewonnen, und der USD/CAD-Kurs sei zurückgegangen.



Kanada, Arbeitsdaten für November



- Beschäftigungszuwachs: +24,9 Tsd. gegenüber +15,8 Tsd. erwartet (+17,5 Tsd. zuvor)



- Vollzeitarbeitsplätze: +59,6 Tsd. gegenüber -3,3 Tsd. zuvor Teilzeitarbeitsplätze: -34,7 Tsd. gegenüber +20,8 Tsd. zuvor Arbeitslosenquote: 5,8% gegenüber erwarteten 5,8% (zuvor 5,7%) (01.12.2023/ac/a/m)





Der kanadische Arbeitsmarktbericht für November wurde heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht, so die Experten von XTB.Der Bericht sollte einen leicht geringeren Beschäftigungszuwachs als im Oktober sowie einen Anstieg der Arbeitslosenquote zeigen. Die Veröffentlichung sei genau beobachtet worden, da es die letzte wichtige kanadische Datenveröffentlichung vor der Zinsentscheidung der Bank of Canada in der nächsten Woche gewesen sei.