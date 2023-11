Arbeitsmarktdaten für Kanada im Oktober:



- Beteiligungsrate in Kanada: Aktuell 65,6% (Prognose 65,6%, Vorher 65,6%)

- Arbeitslosenquote in Kanada: Aktuell 5,7% (Prognose 5,6%, Vorher 5,5%)

- Durchschnittliche stündliche Lohnentwicklung in Kanada (J/J): Aktuell 5,00% (Prognose 5,2%, Vorher 5,30%)

- Veränderung der Beschäftigung in Kanada: Aktuell 17,5 Tsd. (Prognose 25 Tsd., Vorher 63,8 Tsd.)



Der Kanadische Dollar gewinne gegenüber dem US-Dollar an Stärke nach der Veröffentlichung der Daten. Obwohl der Arbeitsmarkt in Kanada negativ überraschte, hatten wir zeitgleich die Veröffentlichung von Daten aus dem US-Arbeitsmarkt, die ebenfalls schwächer als erwartet ausfielen, so die Experten von XTB.



Die Reaktion auf den USD/CAD-Wechselkurs sei also das Ergebnis beider Veröffentlichungen. Die Daten aus Kanada hätten negativ mit dem Anstieg der Arbeitslosenquote überrascht. Dies bedeute, dass die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung langsam auf die Wirtschaft durchschlagen würden. Aktuell sähen die Geldmärkte in Kanada eine nahezu 100%ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bank of Canada im Dezember keine Zinssenkungen vornehmen werde, im Vergleich zu 92,5% vor den Arbeitsmarktdaten. (03.11.2023/ac/a/m)







