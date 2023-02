Der Großteil der insgesamt gefundenen Abfälle gehe auf Fischerei und Schifffahrt zurück, habe es geheißen. Etwa ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Mülls stamme aus Europa, ein großer Teil aus Deutschland. "Plastikmüll ist ein globales Problem, das auch die scheinbar unberührte Wildnis des hohen Nordens nicht verschont", habe es in der AWI-Mitteilung geheißen. Die Studie sei im Fachmagazin "Frontiers in Marine Science" veröffentlicht.



Für die Erhebung hätten Arktistouristen bei Landgängen an 14 abgelegenen arktischen Stränden Abfall gesammelt. Von 2016 bis 2021 seien demnach 23.000 Teile zusammengekommen, die 1,62 Tonnen gewogen hätten. 80 Prozent der gesammelten Abfälle seien Plastikmüll. Die genaue Herkunft sei bei den meisten Abfallteilen nicht mehr zu bestimmen gewesen. "Aufgrund der Kälte zersetzt sich Plastik in polaren Gebieten wahrscheinlich noch schneller in kleinere Fragmente", habe AWI-Wissenschaftlerin Melanie Bergmann erklärt.



Viele Unternehmen würden inzwischen an innovativen Lösungen arbeiten, um die Plastik-Flut einzudämmen. Anleger haben die Möglichkeit, mit Produkten auf den Zero Plastic Index breit gefächert an acht aussichtsreichen Gesellschaften zu partizipieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neben Dauerbrennern wie TOMRA Systems oder Veolia (ISIN FR0000124141 / WKN 501451) würden sich auch kleinere spannende Player im Aktienbarometer befinden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In der Arktis findet sich einer Studie zufolge Müll aus aller Welt, so Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch aus Deutschland gelange Plastik und anderer Abfall in das nördliche Polarmeer, habe das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Dienstag mitgeteilt. In die Auswertung sei demnach Müll einbezogen worden, den Teilnehmende von Arktisreisen in fünf Jahren an den Stränden von Spitzbergen gesammelt hätten.