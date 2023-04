Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kakao gehört in diesem Jahr zu den größten Gewinnern unter den Rohstoffen und hat im bisherigen Jahresverlauf 2023 um 13% und gegenüber den Tiefstständen von 2022 um 33% zugelegt, so die Experten von XTB,



Der Kakaopreis sei so hoch wie seit 2016 nicht mehr, was auf die Sorgen um das Wetter und das künftige Angebot zurückzuführen sei. Die Saison 2022/2023 habe aufgrund eines Produktionsrückgangs ein erhebliches Defizit auf dem Kakaomarkt gezeigt. Für die Saison 2023/2024 werde jedoch mit einem ordentlichen Produktionsanstieg gerechnet. Dies hänge mit der Abholzung der Wälder in Côte d'Ivoire und einer besseren Einhaltung des Mindestabnahmepreises zusammen, was die Landwirte dazu ermutigen dürfte, mehr anzubauen.



Natürlich gebe es in diesem Jahr einige Bedenken hinsichtlich des Wetters und der anhaltenden Probleme mit der Düngemittelknappheit, aber der derzeitige hohe Kakaopreis könnte die Nachfrage senken. Die Schokoladenhersteller könnten die Nachfrage aufgrund hoher Lagerbestände verringern, insbesondere in den USA und Europa, wo die Lagerbestände nicht nur den Fünfjahresdurchschnitt übersteigen, sondern zu Beginn der Zwischensaison auch den höchsten Stand seit fünf Jahren aufweisen würden. Die mit der Zwischensaison des Kakaomarktes verbundene Saisonalität deute auf einen möglichen Preisrückgang bis Juli hin. (26.04.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.