Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (15.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Wegen einer weiter ausbleibenden Erholung der Preise für Kalidünger werde der Düngerkonzern pessimistischer für 2023. Die jüngsten Preisentwicklungen etwa im wichtigen Markt Brasilien sowie die Kaufzurückhaltung der Kunden hätten das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet.Die Erreichbarkeit der bereits im Mai gekappten Jahresziele sei daher unwahrscheinlich. Der Kurs sei daraufhin kräftig abgesackt. Vor etwas mehr als einem Jahr seien die Papiere noch auf mehr als 36 Euro nach oben geschnellt, weil nach dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine die bereits hohen Düngerpreise noch weiter nach oben geschnellt seien. Doch schon gegen Ende des vergangenen Jahres hätten sich die Käufer auf den Kalimärkten dann zurückgehalten, auch weil ihnen die Preise zu hoch gewesen seien. Kalidünger habe teilweise drei- bis viermal so viel gekostet wie aktuell. Die Preise hätten dann wieder begonnen zu sinken.Erst vor kurzem habe dann die Vertriebsgesellschaft der Dünger-Giganten Nutrien und Mosaic, Canpotex, einen lange erwarteten, richtungsweisenden Kali-Liefervertrag mit China abgeschlossen. Der Preis von 307 US-Dollar pro Tonne habe zwar deutlich unter jenem gelegen, den Canpotex zwei Monate zuvor mit indischen Abnehmern abgeschlossen habe, könnte aber die Talsohle signalisieren, habe Branchenkenner Joel Jackson von BMO Capital Markets vor einer Woche betont.China sei für K+S zwar als Absatzmarkt nicht relevant, doch hätten die Preisverträge großer Hersteller in solchen Märkten Signalwirkung für die Branche. Wichtig sei für K+S vor allem Brasilien, wo der Preis kurz nach dem Canpotex-China-Vertrag bei 340 Dollar je Tonne Kali gelegen habe, was einen weiteren Rückgang zur Vorwoche bedeutet habe. Eine Preisdifferenz zwischen China und Brasilien sei wegen der Marktstrukturen und Transportwege üblich.Die schwächere Entwicklung würde auch negativ auf den bereinigten freien Finanzmittelfluss durchschlagen, jedoch in geringerem Umfang als beim Gewinn, habe es weiter geheißen. Für den bereinigten freien Cashflow habe Lohr die Prognose im Mai auf plus 650 bis 850 Mio. Euro reduziert, nach zuvor 700 bis 900 Mio.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: Zwar seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven für K+S durchaus gut und die Bewertung sehr günstig, dennoch sollte man an der Seitenlinie verharren und nicht ins fallende Messer greifen. Erst im Falle einer nachhaltigen Bodenbildung der Kalipreise und des Aktienkurses könne wieder investiert werden. Aktuell ist aber erst einmal Geduld gefragt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)