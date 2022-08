K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) habe heute Morgen Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt und habe den Umsatz im Jahresvergleich auf EUR 1,5 Mrd. mehr als verdoppeln können. Auch das operative Ergebnis habe sich von EUR 112 Mio. auf EUR 706 Mio. kräftig erhöht. Der Düngemittelhersteller habe durch höhere Durchschnittspreise die gestiegenen Kosten mehr als ausgleichen können. K+S habe seine Jahresprognose für das EBITDA von EUR 2,3 bis 2,6 Mrd. selbst unter der Annahme bestätigt, dass es im vierten Quartal zu einer um 25 % reduzierten Erdgasverfügbarkeit an allen deutschen Standorten sowie erhöhten Gaskosten mit einer Gesamtbelastung in niedriger dreistelliger Millionenhöhe komme.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe ebenfalls heute Morgen Quartalszahlen vorgelegt. Der Industriekonzern profitiere von der anhaltenden Wachstumsdynamik und habe den Auftragseingang seit Geschäftsjahresbeginn auf EUR 67,2 Mrd. gesteigert (Q1-Q3 2021: EUR 52,3 Mrd.). Der Q3-Umsatz sei um 4% auf EUR 17,9 Mrd. geklettert und habe damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 17,5 Mrd. übertroffen. Im industriellen Geschäft sei das Ergebnis um satte 27% auf EUR 2,9 Mrd. geklettert. Wegen einer (nicht zahlungswirksamen Wertminderung) des Anteils an der Siemens Energy AG in Höhe von EUR 2,7 Mrd., die wegen Kursverlusten bei der Tochter habe verbucht werden müssen, und Russland-bezogener Belastungen in Höhe von EUR 0,6 Mrd., stehe für das dritte Geschäftsquartal ein Verlust nach Steuern von EUR 1,5 Mrd. zu Buche. Dies habe Siemens veranlasst, auch die Jahresprognose für den Gewinn je Aktie von EUR 8,70 bis EUR 9,10 auf EUR 5,33 bis EUR 5,73 herabzusetzen, um die entsprechende Ergebnisbelastung von EUR 3,37 je Aktie einzubeziehen.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) habe im Jahresvergleich einen EBITDA-Anstieg um 6% berichtet, damit aber die Markterwartungen verfehlt. Dennoch sei der Gesamtjahresausblick für das EBITDA leicht auf EUR 37 Mrd. angehoben worden. (11.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der dänische Windkraftanlagenhersteller Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) (+8,8%) vermochte zwar mit seinen Q2-Zahlen (Verlust in Höhe von EUR 119 Mio.) gestern nicht zu überzeugen, stellte aber eine Verbesserung der Profitabilität dank einer gestiegenen Preismacht bei neuen Onshore-Aufträgen in Aussicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) (+11,1 %) habe gestern für das erste Halbjahr ein solides Ergebnis mit Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen präsentiert. Bei einer brummenden Auftragslage habe sich die EBITDA-Marge im Jahresvergleich von 15,3% auf 20,6% verbessert.