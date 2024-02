Börsenplätze K+S-Aktie:



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Düngemittelproduzenten bleibe schwierig. Allen voran die im Vorjahr kräftig gesunkenen Kalipreise würden Produzenten wie K+S das Leben schwer machen. In dieser Woche habe dementsprechend mit dem US-Konzern Mosaic ein weiteres Unternehmen der Branche einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet, sorge aber auch für Hoffnung.So sei Mosaics Gewinn in Q4 von 523 auf 365 Mio. Dollar gesunken. Mit einem bereinigten Ergebnis von 0,71 Dollar je Aktie habe man zudem die Analystenschätzungen von durchschnittlich 0,86 Dollar pro Anteilschein verfehlt.Der Hauptgrund für den deutlichen Rückgang sei gewesen, dass die Kalipreise 2022 erheblich in die Höhe geschnellt seien, nachdem die Sanktionen gegen die wichtigsten Exporteure Russland und Belarus verhängt worden seien. So hätten die durchschnittlichen Kalipreise etwa 2022 noch bei 526 Dollar je Tonne gelegen, 2023 seien es dann 235 Dollar gewesen.Beim Umsatz habe das Unternehmen einen Rückgang um knapp 30 Prozent auf 3,15 Mrd. Dollar ausweisen müssen, was immerhin im Rahmen der Erwartungen gelegen habe.Nach den eher mauen Ergebnissen des Marktführers Nutrien sei das Zahlenwerk von Mosaic ein weiterer Beleg für das raue Marktumfeld für die Kaliproduzenten. Auch bei den K+S-Zahlen am 14. März dürfte in erster Linie über Rückgänge berichtet werden, wobei es durchaus Hoffnung auf eine allmähliche Besserung gebe.Es bleibt dabei: Aktuell drängt sich in diesem Segment weder bei Mosaic noch bei K+S ein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link