Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (06.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S hat seine Aktionäre auf weniger Gewinn vorbereitet - AktienanalyseDer Düngerkonzern K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) hat wegen der weiter ausbleibenden Erholung der Kalipreise ein Fragezeichen hinter seine im Mai auf 1,15 bis 1,35 Mrd. Euro zurechtgestutzte Gewinnprognose gestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Sollten die Preise im zweiten Halbjahr weiter so niedrig sein, könnte es zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 800 Mio. Euro kommen, habe der Konzern gewarnt. Analysten hätten für 2023 zuletzt im Durchschnitt 1,2 Mrd. Euro auf dem Zettel gehabt, nach einem Rekordwert von 2,4 Mrd. Euro im vergangenen Jahr.Zwar gehe K+S aktuell nach wie vor von einer Preiserholung im zweiten Halbjahr aus - und somit auch von einem EBITDA über 800 Mio. Euro. Nachdem die Preisentwicklungen etwa im wichtigen Markt Brasilien sowie die Kaufzurückhaltung der Kunden das EBITDA im zweiten Quartal mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet hätten, sei es allerdings unwahrscheinlich, dass man die bisherigen Ziele noch erreichen könne. Die schwächere Entwicklung würde auch negativ auf den bereinigten freien Finanzmittelfluss durchschlagen, jedoch in geringerem Umfang als beim Gewinn, habe es weiter geheißen. Für den bereinigten freien Cashflow habe K+S die Prognose im Mai auf plus 650 bis 850 Mio. Euro reduziert, nach zuvor 700 bis 900 Mio. Euro.Für einen kräftigen Kursanstieg in den kommenden Monaten spricht daher momentan eher wenig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2023)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:15,985 EUR -0,71% (06.07.2023, 13:28)