Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,70 EUR +0,42% (10.11.2022, 09:41)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,49 EUR +0,05% (10.11.2022, 09:28)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die immer noch hohen Kalipreise hätten K+S auch im dritten Quartal angetrieben. Zwar habe zuletzt die Nachfrage ein Stück weitgestockt, doch bleibe CEO Burkhard Lohr zuversichtlich und rechne mit einem Anziehen der Nachfrage vor der Saatsaison im ersten Halbjahr 2023, weil die Preise etwas gesunken seien. Zudem habe er die Prognose für 2022 konkretisiert.Gleichwohl habe K+S im vergangenen Jahresviertel die hohen Erwartungen von Analysten verfehlt. Der Umsatz von K+S habe sich von Juli bis Ende September im Jahresvergleich nahezu auf 1,47 Milliarden Euro verdoppelt. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei mit 633 Millionen Euro auf mehr als das Fünffache des Vorjahreswerts gestiegen. Damit habe K+S nach neun Monaten mit 1,86 Milliarden Euro Betriebsergebnis mehr verdient als im bislang erfolgreichsten Jahr 2008, als ebenfalls hohe Düngerpreise kräftig Rückenwind geliefert hätten.Unter dem Strich seien im dritten Quartal bereinigt rund 379 Millionen Euro hängen geblieben, nach knapp 1,3 Milliarden Euro vor einem Jahr. Allerdings seien die Zahlen nicht vergleichbar, da K+S damals einen positiven Sondereffekt durch eine Erhöhung des angesetzten Wertes für Produktionsstätten verbucht habe.Analysten hätten indes auf mehr operativen Gewinn als die 633 Millionen Euro gehofft. Ein Teil der Differenz gehe auf logistische Probleme zurück, da ein Schiff mit Dünger von K+S den Hamburger Hafen entgegen den Planungen erst verspätet im Oktober habe verlassen können, und damit nicht mehr im dritten Quartal. Und: Der trockene Sommer mit Niedrigwasser in vielen Flüssen habe die Logistik erschwert und zusammen mit hohen Energiepreisen für Mehrkosten gesorgt. Hinzugekommen sei eine gewisse Kaufzurückhaltung in Europa wegen der hohen Preise, aber auch weil etwa Stickstoffdünger Mangelware sei. Dadurch könnten weniger Dünger-Mischungen produziert werden. Zudem mache es für Landwirte oft wenig Sinn, größere Mengen Kalidünger ausbringen, wenn sie nicht auch ausreichend mit Stickstoff düngen könnten.Der auch für die Dividende wichtige bereinigte freie Mittelzufluss aus fortgeführter Geschäftstätigkeit werde vor Sondereffekten nun von K+S etwas über dem oberen Ende der bisher avisierten Spanne von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen.Bereits die Zahlen des kanadischen Konkurrenten Nutrien hätten belegt, dass die ganz große Party bei den Kaliproduzenten vorerst vorbei sei. Das aktuelle Preisniveau und die Aussichten sprächen aber dafür, dass K+S auch im kommenden Jahr hochprofitabel wirtschaften könne.Mit einem KBV von 0,6 und einem 2023er KGV von 4 ist der MDAX -Titel weiterhin ein absolutes Schnäppchen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 10.11.2022)