K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.K+S dampfe sein Jahresgewinnziel wegen der in den vergangenen Monaten schwächeren Kalidüngerpreise ein. Hinzu kämen die Folgen für die Lieferketten durch einen Hafenstreik in Kanada, wo K+S erst vor wenigen Jahren das große Werk Bethune errichtet habe. Konzernchef Burkhard Lohr habe die Anleger zwar bereits im Juni wegen der bis dato ausgebliebenen Kalipreiserholung auf deutliche Gewinneinbußen eingestimmt, nun klinge das im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) notierte Unternehmen aber noch ein Stück weit vorsichtiger. Die Aktie sei am Mittwochnachmittag unter Druck geraten.Nur falls im weiteren Jahresverlauf die aktuell positiven Nachfrage- und Preistendenzen anhielten, könne der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit dann wohl rund 800 Millionen Euro 2023 die aktuelle Markterwartung knapp erreichen, habe der Konzern am Mittwochnachmittag überraschend mitgeteilt. Sollte die Nachfrage hingegen wieder schwächeln, werde der operative Gewinn nur bei rund 600 Millionen Euro liegen.Im Juni habe es noch geheißen, dass der im Mai schon einmal reduzierte Gewinnausblick von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro - nach einem Rekordwert von 2,4 Milliarden Euro 2022 - wohl nicht erreichbar sei. Zwar sei mit einer Preiserholung im zweiten Halbjahr zu rechnen, doch sollte diese ausbleiben, ergäbe sich 2023 ein operativer Gewinn von rund 800 Millionen Euro, habe das Unternehmen damals mitgeteilt. Mit der an diesem Mittwoch aktualisierten Prognose klinge K+S nun also noch verhaltener.Die Aktien seien mit einem Minus von gut 3 Prozent auf 17,55 Euro ans Ende des Index der mittelgroßen Börsenwerte gefallen. Der Erholungsversuch seit dem Jahrestief von 14,35 Euro Mitte Juni bekomme damit eine Delle. Zum Vergleich: Im März 2023 seien die Papiere noch auf mehr als 36 Euro nach oben geschnellt, weil nach dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine die bereits hohen Düngerpreise noch weiter nach oben geschnellt seien."Im zweiten Quartal ist der Kaliumchlorid-Verkaufspreis im brasilianischen Markt deutlicher gefallen als zunächst erwartet", habe K+S an diesem Mittwoch weiter mitgeteilt. Die mittlerweile eingetretene Preiserholung habe zudem später eingesetzt als gedacht. Damit ergebe sich im zweiten Quartal voraussichtlich ein operativer Gewinn von rund 24 Millionen Euro, nach außergewöhnlich hohen 706 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.Während die Markterwartung für das abgelaufene Jahresviertel damit deutlich verfehlt worden sei, liege der freie bereinigte freie Finanzmittelzufluss mit rund 160 Millionen Euro über der Konsensschätzung, habe es weiter geheißen. Bei dieser Kennziffer peile K+S 2023 nun 300 bis 450 Millionen Euro an.Das Chartbild habe sich bei K+S zuletzt deutlich aufgehellt, das Momentum stimme und der lange Zeit sehr schwache Kalimarkt komme endlich wieder zur Ruhe. Mutige können bei der mit einem KBV von 0,5 sehr günstig bewerteten Aktie den Kursrutsch nutzen und auf eine Gegenbewegung setzen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur K+S AG. Der Stoppkurs sollte dabei bei 14,20 Euro platziert werden. (Analyse vom 26.07.2023)