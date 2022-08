Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (25.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Erwartung steigender Düngerpreise habe den Aktien von K+S am Donnerstag nach oben geholfen. Während die Papiere des Kali- und Salzkonzerns um 5,2 Prozent gestiegen seien und es wieder über die 200-Tage-Linie geschafft hätten, um die sie zuletzt geschwankt hätten, hätten Börsianer eine insgesamt positive Branchentendenz vor allem an den Aktien von Yara ausgemacht.Die Titel des norwegischen Konkurrenten hätten in Oslo nach schwachem Start mit 2,9 Prozent ins Plus gedreht. Yara habe zunächst seine Anleger verstimmt mit der Aussage, wegen hoher Gaspreise werde die energieintensive Produktion des Düngergrundstoffs Ammoniak noch weiter gekürzt. Mubasher Chaudhry von der US-Bank Citigroup habe dann erklärt, die Kürzungen dürften im dritten Quartal die Gewinnentwicklung beeinträchtigen, allerdings sänken dadurch auch die mit der Produktion verbundenen Kosten. Mit der Düngesaison sollten die Preise derweil steigen, habe der Experte hinzugefügt. Er habe darauf verwiesen, dass derzeit in einem knappen Markt etwa zehn Prozent der Kapazität gefehlt hätten.Das aktuelle Marktumfeld spiele K+S weiterhin voll in die Karten. Angesichts eines KGVs von nur 4 sowie eines KBVs von gerade einmal 0,7 sei dies bei dem MDAX -Konzern, der mittlerweile über eine sehr solide Bilanz verfüge, aber in keinster Weise eingepreist. Anleger könnten auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholung setzen. Der Stoppkurs sollte nun auf 17,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 25.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von K+S befinden sich im Real-Depot und Derivate auf K+S im Hebel-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link