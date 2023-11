Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das komme bei den Marktteilnehmern gut an: K+S sehe sich nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf einem guten Weg zu den im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Nachfrage sei im Vergleich zum schwächeren zweiten Quartal gestiegen, habe CEO Burkhard Lohr in einem auf der K+S-Webseite veröffentlichen Interview gesagt.Dies habe den Preisen geholfen. Allerdings bleibe die Prognosespanne für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 600 bis 800 Millionen Euro trotz des fortgeschrittenen Jahresverlaufs groß, zumal nach neun Monaten bereits 550 Millionen Euro operatives Ergebnis eingefahren seien. Analysten würden aktuell im Durchschnitt laut vom Unternehmen zur Verfügung gestellter Daten für 2023 einen operativen Gewinn von 696 Millionen Euro erwarten. Im Vorjahr habe K+S in einem sehr starken Marktumfeld einen Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro eingefahren.Der Hinweis von diesem Halbjahr, dass 2023 das obere Ende der Spanne erreicht werden dürfte, wenn damals "zu beobachtende positive Nachfrageimpulse und Preistendenzen anhalten", entfalle mittlerweile ebenso wie der Hinweis auf das untere Ende, sollten sich die Kunden in wichtigen Absatzregionen wieder zurückhalten.So habe der MDAX-Konzern im Juni wegen schwacher Kalipreise das Jahresgewinnziel abermals eingedampft. Auch der Hafenstreik in Kanada, wo K+S erst vor wenigen Jahren das große Werk Bethune errichtet habe, habe belastet.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz von K+S im Vergleich zum Rekordwert des Vorjahreszeitraums um rund 40 Prozent auf 881 Millionen Euro gefallen, wie das Unternehmen in Kassel weiter mitgeteilt habe. Der operative Gewinn sei um fast 90 Prozent auf 72 Millionen Euro eingebrochen.Der für die Dividende wichtige bereinigte Finanzmittelzufluss habe sich in den drei Monaten bis Ende September auf rund 54 Millionen Euro belaufen. Für das Dreivierteljahr würden sich damit 328 Millionen Euro bereinigter Free Cashflow ergeben - nach 814 Millionen vor einem Jahr. Für 2023 peile Lohr weiterhin 300 bis 450 Millionen an.Mit den heute vorgelegten Zahlen habe der Düngemittelproduzent die Markterwartungen übertreffen können. Daher lege die zuvor arg gebeutelte Aktie im vorbörslichen Handel zu. Dadurch würden die Chancen steigen, dass dem MDAX-Titel nun endlich eine nachhaltige Bodenbildung gelinge.Solange dies noch nicht der Fall ist, sollte an der Seitenlinie verharrt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 14.11.2023)