Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,73 EUR -1,13% (29.02.2024, 14:06)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,77 EUR -1,20% (29.02.2024, 13:51)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Wer bei der Aktie von K+S investiert sei, benötige weiterhin starke Nerven und viel Geduld. Denn noch immer würden sich die Kalipreise in einer anhaltend schwachen Verfassung präsentieren. Und gerade diese müssten anziehen, damit eine Trendwende bei den in den vergangenen Monaten schwach gelaufenen K+S-Anteilen möglich wäre.Doch derzeit sehe es noch nicht nach einer nachhaltigen Wende bei den Düngemittelpreisen aus, ganz gleich in welche Regionen der Welt man blicke. Immerhin scheine es so, als habe die zwischenzeitlich rasante Talfahrt gestoppt werden können. Aktuell würden die Preise in Europa, den USA oder Brasilien eher seitwärts pendeln, wohlgemerkt aber auf einem Niveau, zu dem K+S noch profitabel wirtschaften könne.So würden etwa die Analysten derzeit davon ausgehen, dass das Unternehmen im laufenden Jahr einen weiteren Umsatzrückgang von 3,9 auf 3,7 Milliarden Euro verbuchen werde. Beim EBITDA würden 599 Millionen Euro erwartet, im Vorjahr dürften es 688 Millionen Euro gewesen sein (die detaillierten Jahreszahlen werde K+S am 14. März veröffentlichen). Der Nettogewinn dürfte von 165 auf 106 Millionen Euro sinken. Damit sollte der Konzern aber nach Ansicht der meisten Analysten den Tiefpunkt bei der Gewinnentwicklung erreicht haben. Ab dem kommenden Jahr würden sie wieder mit steigenden Überschüssen beim MDAX-Konzern rechnen.In der aktuellen Gemengelage sei eine schnelle Erholung bei K+S vorerst nicht zu erwarten. Ohnehin sei das Sentiment an der Börse für praktisch sämtliche Agrartitel eher schlecht. In dementsprechend schwacher Verfassung präsentiere sich derzeit der Chart.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: