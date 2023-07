Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,50 EUR -0,91% (27.07.2023, 09:21)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,445 EUR -2,19% (27.07.2023, 09:08)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe am Nachmittag (26.07) vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und den Ausblick neuerlich revidiert. In Erwartung niedrigerer globaler Kalipreise sei die Jahresprognose am 14. Juni schon einmal einkassiert worden.Demnach habe K+S in Q2 2023 ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von lediglich EUR 24 Mio. eingefahren, womit die vom Unternehmen veröffentlichten Konsensusschätzungen (Datenanbieter Vara) von EUR 70,5 Mio. im Median deutlich verfehlt worden seien. In Q2 2022 habe das EBITDA noch bei satten EUR 706 Mio. und in Q2 2021 bei EUR 112 Mio. gelegen.Laut K+S sei der Kaliumchlorid-Verkaufspreis im brasilianischen Markt deutlicher gefallen als vorab erwartet, was sich im weiteren Jahresverlauf nicht mehr aufholen lasse. Nach zuvor EUR 800 Mio. erwarte K+S für das EBITDA nunmehr eine Bandbreite von EUR 600 bis 800 Mio. Sollten die derzeit zu beobachtenden positiven Nachfrageimpulse und Preistendenzen anhalten, wäre das Erreichen des oberen Endes der Bandbreite möglich. Sollte jedoch in wichtigen Absatzregionen erneut Kaufzurückhaltung eintreten, könnte dies zu negativen Mengen- und Preiseffekten führen. In diesem Fall erwarte man das EBITDA bei rund EUR 600 Mio.Besser sehe es beim bereinigten freien Cashflow aus, der in Q2 2023 bei EUR 160 Mio. gelegen habe und damit die Erwartungen er Analysten von im Schnitt EUR 116,1 Mio. deutlich übertroffen habe. Für das Gesamtjahr stelle K+S hier eine Bandbreite zwischen EUR 300 und 450 Mio. in Aussicht.Die letzte Empfehlung zur Aktie von K+S lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: