Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,89 EUR +0,67% (07.10.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,91 EUR +0,43% (07.10.2022, 09:52)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S arbeite aktuell nach einigen schwierigen Wochen an einer Bodenbildung - und komme dabei gut voran. Unterstützung würden die Anteilscheine des Düngemittelproduzenten indes immer wieder in Form bullisher Analystenkommentare erhalten. So hätten sich in dieser Woche die Experten von J.P. Morgan zu Wort gemeldet.So habe deren Analyst Chetan Udeshi das Kursziel für K+S zwar von 44,50 auf 38 Euro gesenkt. Die Einstufung habe er angesichts des immer noch enormen Potenzials bis zum Ziel auf "overweight" belassen. Laut Udeshi dürfte die fundamentale Lage für die Düngemittelproduzenten wohl auch im kommenden Jahr günstig. Die Aktienkurse würden seiner Meinung nach allerdings Ergebnisse unter denen des Jahres 2021 einpreisen. Dabei sollte das Düngemittel-Preisumfeld weitaus besser sein. Udeshi habe seine Prognosen für K+S leicht verringert, woraus sich das niedrigere Kursziel ergebe.Auch "Der Aktionär" bleibe für die K+S-Papiere zuversichtlich gestimmt. Die Aussichten für den MDAX-Konzern seien nach wie vor gut. Zudem sei die Bewertung mit einem 2023er KGV von 3 und einem KBV von 0,7 sehr günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: