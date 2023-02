Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (01.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach einigen starken Handelstagen korrigiere das Papier des deutschen Düngemittelproduzenten im heutigen Handel deutlich. Grund zu erhöhter Sorge bestehe für die Anteilseigner des Kasseler Konzerns aber nicht. Dieser Ansicht seien indes auch die Experten der DZ BANK, die nach wie vor zum Kauf der K+S raten würden. So habe Analyst Axel Herlinghaus zwar den fairen Wert für den Titel von 34 auf 30 Euro gesenkt. Aber auch diese Marke liege noch satte 40% über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend sei die Kaufempfehlung bestätigt worden. Herlinghaus habe daran erinnert, dass das abgelaufene Jahr für das Unternehmen ein "absolutes Leuchtturm-Rekordjahr" gewesen sei. Im laufenden Jahr dürfte die Kalipreisentwicklung volatiler werden. Er gehe von insgesamt etwas niedrigeren Kalipreisen als 2022 aus und habe daher seine Gewinnprognosen nach unten revidiert. Er rechne allerdings weiterhin damit, dass K+S auch in den kommenden Jahren "überdurchschnittlich profitabel" bleiben dürfte.Der Aktionär sei für den MDAX-Titel ebenfalls bullish gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld spiele K+S trotz der nun niedrigeren Kalipreise immer noch voll in die Karten. Der Düngemittelriese dürfte auch 2023 satte Gewinne erzielen. Die Bewertung des breit aufgestellten Konzerns mit solider Bilanz sei mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,6 weiterhin sehr günstig. Die K+S-Aktie bleibe ein Kauf, der Stoppkurs könne bei 17 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:21,39 EUR -2,60% (01.02.2023, 14:54)