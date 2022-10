Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,84 EUR +5,00% (10.10.2022, 15:32)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,94 EUR +4,73% (10.10.2022, 15:20)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank UBS habe wieder einmal den Chemiesektor genauer unter die Lupe genommen und in diesem Zusammenhang auch die Papiere der beiden großen Düngemittelhersteller K+S und Yara International analysiert. Analyst Andrew Stott habe erklärt, dass in der Vergangenheit bei ähnlich schwierigen Phasen die Margenerosion von sinkenden Rohstoffpreisen zumindest etwas kompensiert worden seien.Nun stelle sich natürlich die Frage, ob dies diesmal wegen der anhaltend hohen Energiepreise womöglich anders sei. Das sorge für Unsicherheit. Die UBS sei dementsprechend für den gesamten Sektor auch nicht sonderlich optimistisch gestimmt. Das Anlagevotum für die K+S-Aktie sei mit "neutral" bestätigt worden, das Kursziel bei 20 Euro. Indes sei die Einstufung für die Anteilscheine von Yara auf "neutral" belassen worden. Das Kursziel laute unverändert 390 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 37,34 Euro)."Der Aktionär" sei für die beiden Düngemittelhersteller positiver gestimmt. Beide Konzerne würden aktuell an den anhaltend hohen Düngemittelpreisen prächtig verdienen. Die Aussichten für das kommende Jahr seien für diesen Bereich etwas besser als für die restliche stärker konjunkturabhängige Chemiebranche. Mutige Anleger könnten daher bei K+S (Stopp: 17 Euro) und Yara (Stopp: 29 Euro) weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)Börsenplätze K+S-Aktie: