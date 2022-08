Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (17.08.2022/ac/a/d)



Die Quartalszahlen des Kasseler Konzerns seien zunächst nicht so gut bei den Anlegern angekommen. Zeitweise habe die K+S-Aktie wieder unter die 20-Euro-Marke zu rutschen gedroht. Seit Wochenbeginn strotze der MDAX-Konzern vor Kraft - die K+S-Aktie habe gleich mehrere Kaufsignale generiert.Aus Trader-Sicht sei es wichtig gewesen, nicht nachhaltig unter den 21-Tage-Durchschnitt im Bereich von 21 Euro zu fallen. Am gestrigen Dienstag sei dann der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 22 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 22,13 Euro gelungen. In den nächsten Tagen könnte die K+S-Aktie somit den nächsten Widerstand bei 25 Euro anlaufen. Werde auch der überwunden, könne es in Richtung 27 Euro gehen. Als Unterstützung biete sich das Ausbruchsniveau bei 22 Euro an.K+S gebe technisch betrachtet ein starkes Bild ab, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.08.2022)