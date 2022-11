Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Ein negativer Analystenkommentar belaste am Freitag die Anteilscheine von K+S. Die Titel des Düngemittelkonzerns aus Kassel seien am Vormittag um 3,1 Prozent abgesackt, während der deutsche Aktienmarkt weiter von US-Inflationsdaten vom Vortag profitiert habe. Im MDAX seien die Titel daher unter den wenigen Verlierern gewesen.Mit dem neuen Votum "underperform" rechne die kanadische Scotiabank nun damit, dass sich die Aktie im Vergleich zum Sektor schwach entwickeln werde. Analyst Ben Isaacson habe in seiner Studie auf Preisrisiken bei Düngemitteln verwiesen, nachdem deren Preis während des Ukraine-Krieges eine Zeit lang deutlich angezogen sei. Die Gewinnerwartungen für die Branche würden derzeit nach unten angepasst. Außerdem deute die Anlegerstimmung in den kommenden Monaten auf Risiken hin. Eine erste Rally bis auf mehr als 36 Euro im Zuge des Krieges habe K+S bereits im Sommer wieder relativiert. Mittlerweile stehe der Kurs.Gestern habe es im Zuge der Quartalszahlen aber auch einige bullishe Analystenstudien gegeben. So habe etwa Analysehaus Warburg Research die Einstufung für K+S auf "buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Ergebnisseitig habe der Düngerhersteller seine Erwartung verfehlt, habe Analyst Oliver Schwarz geschrieben. Die Verkaufspreise aber seien höher als antizipiert gewesen.Die Baader Bank habe das Anlagevotum auf "buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Düngemittelproduzenten liege um elf Prozent unter der Markterwartung, so Analyst Markus Mayer. Gleichzeitig habe der Barmittelfluss (Free Cashflow) die Erwartungen deutlich überboten.Das aktuelle Preisniveau und die Aussichten sprächen aber dafür, dass K+S auch im kommenden Jahr hochprofitabel wirtschaften könne. Mit einem KBV von 0,6 und einem 2023er KGV von 4 ist der MDAX-Titel weiterhin ein absolutes Schnäppchen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 17,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.11.2022)Mit Material von dpa-AFX