XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,77 EUR +0,39% (05.03.2024, 10:49)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach wie vor leide das Papier des Kasseler MDAX-Konzerns unter schwächelnden Kalipreisen. Dies belaste zum einen natürlich das Ergebnis, zum anderen auch den Aktienkurs. Doch dieser liege nach Ansicht vieler Experten mittlerweile deutlich unter dem fairen Wert des Unternehmens. So habe in dieser Woche etwa die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die K+S-Aktie von 22 auf 19 Euro gesenkt. Da das neue Ziel aber immer noch satte 51% über dem aktuellen Kursniveau liege, sei die Einstufung dementsprechend mit "overweight" bestätigt worden.Auch "Der Aktionär" halte die K+S-Aktie auf dem aktuellen Niveau für klar unterbewertet. Aber solange das Sentiment für Kaliproduzenten bzw. praktisch fast sämtliche Agrar-Aktien mau sei und der K+S-Chart noch keinen klaren Boden ausgebildet habe, dränge sich noch kein Kauf auf. Wer die MDAX-Titel bereits besitze, sichere die Position mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:12,81 EUR +0,71% (05.03.2024, 11:03)