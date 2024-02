Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach einem enttäuschenden Börsenjahr 2023 sei die K+S-Aktie auch sehr schwach in das neue Jahr gestartet. Das Marktumfeld für Düngemittelhersteller bleibe einfach trist. Hinzu kämen beim MDAX-Titel auch immer wieder negative Analystenstudien. Gestern etwa vom Analysehaus Warburg Research und der DZ BANK.So habe Analyst Oliver Schwarz das Kursziel von 18,20 auf 16,10 Euro reduziert. Dies liege immerhin 25 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau. Das Votum sei allerdings dennoch auf "Hold" belassen worden. Eine hohe Streusalz-Nachfrage sollte die Geschäftsentwicklung des Salz- und Düngerherstellers im Schlussquartal 2023 unterstützt haben, so Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Düngergeschäft dürften indes die Verkaufspreise im Jahresvergleich deutlich gesunken sein. Dazu rechne er mit einem Barmittelabfluss nach der positiven Entwicklung ein Jahr zuvor.Indes habe DZ BANK-Analyst Axel Herlinghaus den fairen Wert vor den Quartalszahlen von 17,50 auf 16,00 Euro gekappt und das Rating auf "Halten" belassen. Die Resultate des Düngemittelkonzerns sollten im Rahmen der Markterwartungen ausfallen, habe er in seiner jüngsten Studie betont. In Erwartung eines mittlerweile negativer eingeschätzten Rahmendaten für den Kalipreis der Jahre 2024 und 2025 habe er jedoch seine Prognosen gesenkt.Des Weiteren habe das Analysehaus Jefferies bereits am Dienstag das Kursziel für den MDAX-Titel von 15 auf 14 Euro gesenkt und das Votum auf "Hold" belassen. Er rechne mit weiter schwachen Düngerpreisen und habe deshalb seine operative Ergebnisschätzung (EBITDA) für 2024 gekappt, habe Analyst Charlie Bentley betont. Mit einem steigenden Preisdruck könnte die Barmittelentwicklung negativ ausfallen. Das würde die neue Dividendenpolitik mit einer Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Barmittelzuflusses auf die Probe stellen.Ein Kauf der K+S-Aktie drängt sich daher trotz der günstigen Bewertung vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits den Titel im Depot habe, sollte diese mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro vor größeren Verlusten absichern. (Analyse vom 01.02.2024)Mit Material von dpa-AFX