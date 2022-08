Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Dünger- und Salzkonzern habe bei der Entsorgung von Produktionsrückständen einen Rückschlag erlitten. Das Regierungspräsidium (RP) Kassel habe Sicherheitsbedenken bezüglich der Einleitung von salzhaltigen Lösungen in eine stillgelegte Grube in Thüringen. Man habe das Einvernehmen für das Projekt "zunächst nicht erteilt", habe eine RP-Sprecherin am Mittwoch gesagt.K+S verweise darauf, dass es sich nicht um eine endgültige Ablehnung des Projekts handele. Das Unternehmen erhäalte nun die Möglichkeit, die Bedenken auszuräumen. Zuvor hätten verschiedene Medien über das Thema berichtet.Die Entsorgung von salzhaltigen Abwässern sei das Nadelöhr für die Produktion von K+S. Würden die Entsorgungsmöglichkeiten sinken, sinke auch die Produktionsmenge - im schlimmsten Fall stünden Werke still. Im hessisch-thüringischen Kalirevier würden Tausende Arbeitsplätze an K+S hängen. Da die Entsorgung in den Fluss Werra nur begrenzt möglich sei und der Konzern dort die oft kritisierte Versenkung von Abwässern im Boden aufgegeben habe, würden große Hoffnungen auf der sogenannten Einstapelung in der thüringischen Grube Springen ruhen.Das Projekt liege im hessisch-thüringischen Grenzgebiet - daher müsse Hessen zustimmen. "Das Regierungspräsidium Kassel kommt bei seiner vorläufigen Bewertung zu dem Schluss, dass die aktuell vom Unternehmen K+S vorgelegten Unterlagen nicht ausreichen, um die Zulassungsfähigkeit der geplanten Maßnahme zu belegen", habe die RP-Sprecherin erklärt. Dabei gehe es um die Stabilität eines Pfeilers im Boden, der eine natürliche Barriere zwischen den Grubenfeldern darstelle.Wann weitere Gespräche zwischen den hessischen und thüringischen Behörden sowie K+S stattfinden sollten, sei zunächst unklar gewesen.Für K+S wäre eine endgültige Ablehnung des Projekts natürlich en Rückschlag, aber noch kein Grund zu erhöhter Sorge. Die Aussichten für den MDAX-Konzern, der indes auch über eine riesige Produktionsstätte in Kanada verfüge, würden angesichts der anhaltend hohen Kalipreise gut bleiben. Mutige Anleger könnten bei der sehr günstig bewerteten K+S-Aktie nach wie vor zugreifen (Stoppkurs 17,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)