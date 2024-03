Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,865 EUR -0,19% (01.03.2024, 09:01)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,90 EUR -0,19% (29.02.2024)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (01.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S sei derzeit ein absolutes Schnäppchen, denn der Börsenwert liege mit 2,3 Milliarden Euro aktuell weit unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital des Unternehmens in Höhe von 6,6 Milliarden Euro. Dieses Niveau habe nun ein Großaktionär dazu genutzt, die Beteiligung am MDAX-Konzern zu erhöhen.So habe die Rossmann Beteiligungs GmbH des Drogerieketten-Gründers Dirk Roßmann ihren Anteil nun in dieser Woche von 4,63 auf 5,19 Prozent aufgestockt. Die Meldeschwelle von 3,0 Prozent habe Rossmann mit seiner Beteiligungsgesellschaft bereits im Frühjahr 2023 überschritten.Angesichts der Bewertung weit unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital sei die Aufstockung durchaus nachvollziehbar. Zumal K+S trotz der zuletzt stark gesunkenen Kalipreise immer noch profitabel arbeitet und über eine solide Bilanz verfüge. Dies habe vor einigen Jahren noch anders ausgesehen, doch der Verkauf der nordamerikanischen Salzaktivitäten sowie üppige Gewinne gerade im Jahre 2022 habe der ehemals etwas größere Schuldenberg nahezu komplett abgebaut werden können.Und blicke man darauf, wo die Analysten, welche sich regelmäßig mit den K+S-Anteilen befassen würden, den fairen Wert der Papiere sehen würden, so würden diese tatsächlich über reichlich Aufwärtspotenzial verfügen. So liege das durchschnittliche Kursziel aktuell bei 16,79 Euro und damit 31 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Von den 20 Experten würden derzeit acht den Kauf empfehlen, drei den Verkauf. Neun Analysten würden die Aktie des Düngemittelherstellers mit "halten" oder "neutral" einstufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: