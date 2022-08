Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,66 EUR +4,89% (02.08.2022, 13:48)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,73 EUR +5,90% (02.08.2022, 13:34)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Kursverlusten habe der MDAX-Titel am Dienstagvormittag wieder ins Plus gedreht. Zuletzt sei K+S-Aktie um 3,6 Prozent auf 21,26 Euro gestiegen. Im frühen Handel hätten unerwartet schwache Quartalszahlen des Konkurrenten Mosaic (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK) auch K+S belastet. Die Mosaic-Aktie habe am Vorabend nachbörslich gut drei Prozent eingebüßt.Mit Blick auf den Quartalsbericht von K+S am 11. August habe sich Analyst Markus Mayer von der Baader Bank zuversichtlich gezeigt. Risiken hinsichtlich der Gasversorgung des Düngemittelproduzenten und eines schwächeren Geschäftsumfeldes würden am Markt überschätzt. Das Q2 dürfte besser als erwartet verlaufen sein und eine Anhebung der Ziele für 2022 sei realistisch.K+S habe dem Experten zufolge einen jährlichen Gasbedarf von 6 Terrawattstunden, wovon in diesem Jahr 90 Prozent preislich abgesichert seien und für die beiden kommenden Jahre jeweils 70 Prozent zu einem niedrigeren Preis als 2022. Die restlichen Gasmengen müsse das Unternehmen am Kassamarkt zu den gegenwärtig deutlich höheren Preisen zukaufen. Zudem seien die Werke Neuhof und Wintershall nicht abhängig von Gas.Auch DER AKTIONÄR halte den Kursrückgang im Zuge der Sorgen vor einem Gasengpass oder einer kräftigen Korrektur bei den Kalipreisen für überzogen. Die K+S-Aktie ist aktuell mit einem 2023er-KGV von 3 und einem KBV von 0,6 reif für eine kräftige Gegenbewegung und ein klarer Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 02.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link