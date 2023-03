XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,75 EUR +1,26% (15.03.2023, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,61 EUR +0,75% (15.03.2023, 10:36)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die am Vortag von K+S angekündigte Dividende und ein Aktienrückkauf hätten den Aktienkurs am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent auf 22,28 Euro seien die Papiere jedoch in der Seitwärtsspanne zwischen etwa 20 und 23 Euro der vergangenen Wochen verblieben. Am Vortag habe die K+S-Aktie um 5,4 Prozent zugelegt.Das vom Düngemittelproduzenten angekündigte Gesamtvolumen der Aktionärsbeteiligung liege mit knapp 400 Mio. Euro um mehr als ein Drittel über der Markterwartung von 287 Mio. Euro, habe Analyst Axel Herlinghaus von der DZ BANK geschrieben.Indes habe das Analysehaus Jefferies das Rating für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe seine Erwartungen verfehlt, aber den Marktkonsens getoppt, habe Analyst Charlie Bentley nach den Vorab-Zahlen vom Dienstagnachmittag geschrieben. Die Schätzungen für 2023 lägen eher am oberen Ende der nun avisierten Zielspanne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: