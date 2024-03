Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe heute Morgen Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, die Prognosen weitgehend erfüllt und einen vorsichtigen Ausblick für 2024 gegeben.Nach dem Rekordjahr 2022 sei der Konzernumsatz im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal von EUR 1,47 Mrd. auf EUR 974 Mio. gesunken. Betrachte man die Zahlen für das Gesamtjahr, so ergebe sich ein Rückgang um 31,8% auf EUR 3,87 Mrd. Zuvor sei mit rund EUR 970 Mio. im Schlussquartal bzw. EUR 3,87 Mrd. im Gesamtjahr gerechnet worden - damit seien die Erwartungen ziemlich genau getroffen worden. Im Kundensegment Landwirtschaft sei der Umsatz im Quartal aufgrund niedrigerer Verkaufspreise um mehr als ein Drittel von EUR 1,11 Mrd. auf EUR 682 Mio. gesunken.Die Absatzmenge sei hingegen von 1,86 Mio. Tonnen auf 2,04 Mio. Tonnen gestiegen. Im Kundensegment Industrie+ sei der Umsatz (trotz leicht gestiegener Absatzmengen im vierten Quartal) von EUR 370 Mio. auf EUR 292 Mio. gesunken. Niedrigere Durchschnittspreise für kalihaltige Industrieprodukte aufgrund sinkender Kaliumchloridpreise im Düngemittelmarkt hätten durch höhere Preise für Salzprodukte nur teilweise kompensiert werden können.Auf der Profitabilitätsseite zeichne sich sowohl für Q4 als auch für das Gesamtjahr 2023 dasselbe Bild: Das operative Ergebnis (EBITDA) sei im Jahresvergleich von EUR 2,4 Mrd. auf EUR 712 Mio. gesunken, womit die Analysten:innen-Erwartungen im Vorfeld von im Schnitt EUR 699 Mio. leicht übertroffen worden seien. Die zugrundeliegende EBITDA-Marge habe sich somit mehr als halbiert - von 43% im Jahr 2022 auf 18% im Vorjahr.Der um Sondereffekte bereinigte Free Cashflow solle 2024 wegen diverser Investitionen mindestens ausgeglichen sein, nachdem er im vergangenen Jahr um zwei Drittel auf EUR 311 Mio. eingebrochen sei. Dieser bereinigte Free Cashflow sei wichtig für die Dividende, denn die Nordhessen hätten sich seit Herbst gegenüber den Aktionär:innen verpflichtet, jedes Jahr 30% bis 50% davon auszuschütten. Für 2023 sollten die Aktionär:innen EUR 0,70 je Aktie erhalten, nach EUR 1,00 im vergangenen Jahr. Im vorbörslichen Handel könne die Aktie von K+S mehr als 2% zulegen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von K+S lautete "halten", so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: