Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (09.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngerkonzerns K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Kaufzurückhaltung der Landwirte zum Jahresstart und deren Folgen würden den MDAX-Konzern vorsichtiger für 2023 stimmen. So sei die Preisfestsetzung großer Kali-Lieferanten mit Indien erst Anfang April, also später als meist erfolgt. Damit habe lange eine Richtschnur für die Branche gefehlt und viele Landwirte hätten sich mit Käufen im wichtigen ersten Quartal zurückgehalten.In Übersee sollte sich zudem die Erholung der Kalipreise in das zweite Halbjahr verschieben, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitgeteilt habe. K+S-Chef Burkhard Lohr rechne für 2023 mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 1,15 bis 1,35 Mrd. Euro. Bislang sei ein Rückgang auf 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden, nach einem Rekordwert von 2,4 Mrd. Euro im vergangenen Jahr.Konkret erwarte K+S für 2023 insgesamt einen durchschnittlichen Kalidüngerpreis deutlich unter dem Wert des ersten Quartals von 499 Euro je Tonne, nach 628 Euro je Tonne 2022. Dass sie Kosten nicht mehr so stark steigen dürften wie bisher gedacht, könne das nicht komplett ausgleichen, habe es geheißen. Hinzu kämen höhere Kosten und Bewertungseffekte aus bergbaulichen Rückstellungen, die das Ergebnis 2023 im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich belasten dürften.Den bereinigten freien Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft tatsächlich bei den Hessen hängenbleibe, kalkuliere Lohr 2023 nun auf plus 650 bis 850 Mio. Euro. Bisher hätten 700 bis 900 Mio. Euro im Raum gestanden, und damit in der Spitze fast so viel wie 2022. Mit Blick auf das neue Jahresziel gehe K+S davon aus, den hohen Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen, also ausstehende Rechnungen, in den nächsten Monaten verringern zu können. Diese würden sich - wie bereits zum Jahresende 2022 - mit 1,1 Mrd. Euro weiter auf hohem Niveau bewegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link