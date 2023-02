Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (07.02.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - K+S: Potenzielle bullische Flagge - ChartanalyseDie K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) befindet sich seit Juli 2022 in einem großen Bodenbildungsversuch innerhalb einer inversen SKS, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 18. Januar 2023 sei es zu einem Anstieg über die Nackenlinie dieser Bodenformation gekommen. Dieser Ausbruch habe sich allerdings nicht bestätigt. Die Aktie konsolidiere seitdem in einer potenziellen bullischen Flagge und habe dabei zuletzt auf das log. 38,2% Retracement der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei 21,19 EUR und auf dem EMA 200 bei 21,12 EUR zurückgesetzt. Dort versuche sich der Wert seit Donnerstag zu stabilisieren. In diesem Stabilisierungsversuch sei die Aktie auf ein Hoch bei 21,72 EUR geklettert.Ein Anstieg über 21,72 EUR wäre ein erstes, kleines Kaufsignal. In diesem Fall ergäbe sich die Möglichkeit zu einem Anstieg gen 22,37 EUR und damit zu einem Ausbruch aus der potenziellen bullischen Flagge. Und falls die Aktie diesen Ausbruch bestätigen könne, bestünde eine Chance auf den Abschluss des großen Bodenbildungsversuch. Aus diesem ergäbe sich dann wieder die Chance auf eine Rally gen 30 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 21,11 EUR abfallen, dann wäre mit Abgaben gen 20,05 EUR oder sogar 18,32 EUR zu rechnen. (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link