Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S rechne nach einem trägen ersten Halbjahr und der jüngsten Senkung des Jahresgewinnziels mit positiveren Trends in den verbleibenden Monaten. Nachdem der Kalidüngerpreis in Brasilien die Bodenbildung hinter sich habe, dürften die positiven Impulse nun überwiegen, habe K+S-Chef Burkhard Lohr laut Mitteilung vom Donnerstag gesagt.Die Nachfrage springe an und die Preise stiegen, führe der Manager in einem auf der Webseite des Kasseler Konzerns veröffentlichten Videointerview weiter aus. Wegen einer fortgesetzten Schwäche der Kalipreise im zweiten Quartal sowie den Folgen eines Hafenstreiks in Kanada, wo K+S erst vor wenigen Jahren das große Werk Bethune errichtet habe, habe Lohr beim operativen Gewinnziel für 2023 Ende Juli bereits ein zweites Mal in diesem Jahr zurückrudern müssen. Die K+S-Aktie sei daraufhin unter Druck gekommen, habe die Verluste mittlerweile jedoch wettgemacht und am Mittwoch zu Handelsschluss bei rund 18 Euro notiert.Der Erholungsversuch seit dem Jahrestief von 14,35 Euro Mitte Juni habe damit einen Kratzer bekommen, abgeschrieben sei er zumindest vorerst allerdings noch nicht. Im April 2022 sei die K+S-Aktie noch auf mehr als 36 Euro nach oben geschnellt, weil nach dem Beginn des Ukraine-Krieges die wegen einer starken Nachfrage der Landwirte bereits hohen Düngerpreise noch weiter gestiegen seien. Aber schon gegen Ende des vergangenen Jahres hätten sich die Käufer auf den Kalimärkten zurückgehalten, auch weil ihnen die Preise zu hoch gewesen seien. Kalidünger habe teilweise drei- bis viermal so viel wie zuletzt gekostet. Die Preise hätten zu sinken begonnen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link