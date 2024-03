Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,52 EUR +1,46% (20.03.2024, 10:40)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,54 EUR +1,65% (20.03.2024, 10:33)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF).Nachdem die Düngemittelpreise im Jahr 2022 im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts noch in die Höhe geschnellt seien, sei das Jahr 2023 von deutlich rückläufigen Notierungen geprägt gewesen, die sich auch im Jahr 2024 fortsetzen dürften. Insbesondere der für K+S wichtige Kalipreis unterliege einer weitgehenden "Normalisierung". Als kurzfristiger Umsatzkatalysator könnten aufgrund des veränderten Wettermusters verstärkt wasserlösliche Spezialdüngemittel nachgefragt werden.K+S habe die guten Vorjahre genutzt, um zum einen eine weitgehende Entschuldung (vor allem aufseiten der Nettoverschuldung) vorzunehmen und zum anderen die Aktionär:innen mittels einer erhöhten Dividende am Erfolg teilhaben zu lassen. Der Aktienkurs sei allerdings seit Sommer letzten Jahres rückläufig, was der Bewertung aber keinen Abbruch getan habe - die Aktie notiere im Index- und Branchenvergleich mit einer historisch überdurchschnittlichen Prämie.Obwohl Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel von EUR 14,00 auf EUR 13,50 reduziert, empfiehlt er weiterhin, die Aktie (inkl. Dividendenrendite) zu halten. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch angemessene Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt und zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 20.03.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze K+S-Aktie: