Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der deutsche Düngemittelriese habe gestern die detaillierten Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Da sich der Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr zuversichtlich gezeigt habe, dass die Talfahrt der Kalipreise nun geendet haben dürfte, habe die K+S-Aktie im gestrigen Handel deutlich angezogen.Lohr habe seinen Optimismus in einem auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichten Videointerview damit begründet, dass die Nachfrage anspringe und die Preise steigen würden. Wegen einer fortgesetzten Schwäche der Kalipreise im zweiten Quartal sowie den Folgen eines Hafenstreiks in Kanada, wo K+S erst vor wenigen Jahren das große Werk Bethune errichtet habe, habe Lohr beim operativen Gewinnziel für 2023 Ende Juli bereits ein zweites Mal in diesem Jahr zurückrudern müssen."Der Aktionär" sehe aufgrund der sehr niedrigen Bewertung - der Börsenwert liege mit aktuell 3,4 Mrd. Euro immer noch weit unter dem Ende Juni ausgewiesenen Eigenkapital von 6,2 Mrd. Euro - noch reichlich Luft nach oben für die K+S-Aktie. Wer auf eine nachhaltige Erholung setze, sollte den Stopp bei 14,20 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: